Верховний суд США захистив "покоління мрійників" від Трампа
Приблизно 649 тисяч мігрантів у США, переважно вихідців з країн Латинської Америки, будуть як і раніше захищені від депортації.
Акція на підтримку програми DACA
Верховний суд США у четвер, 18 червня, постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не мала права скасовувати програму DACA, яка захищає від депортації декілька сотень тисяч нелегальних мігрантів, які опинилися на території США до досягнення ними повноліття, передає агенція новин dpa.
"За" це рішення висловилися п'ятеро суддів Верховного суду США, четверо проголосували проти. Таким чином суд повернув питання скасування програми DACA на подальший перегляд доміністерства нацбезпеки США, визнавши, що адміністрація Трампа не надала вагомих підстав для припинення дії програми.
Ухвалене рішення означає, що приблизно 649 тисяч іммігрантів, головним чином вихідців з країн Латинської Америки, будуть як і раніше захищені від депортації. Також кожен з них буде мати можливість отримати дозвіл на роботу, який оновлюється раз на два роки.
Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Верховного суду, зробивши декілька дописів на свої сторінці у Twitter, де він заявив, що "жахливі і політично заряджені" рішення суду є "пострілами з дробовика у обличчя тих людей, які пишаються тим, що називають себе консерваторами або республіканцями".
"Як президент Сполучених Штатів, я прошу про правове вирішення проблеми DACA, а не політичне, сумісне з верховенством закону. Верховний суд не хоче нам його давати, так що тепер нам доведеться починати цей процес заново", - додав він.
Що таке DACA
Програму DACA запровадив попередній американський президент Барак Обама у червні 2012 року. Вона надає певним групам нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. Права на отримання громадянства США вона не передбачає.
Трамп скасував програму DACA ще у вересні 2017 року, оголосивши її неконституційною, і висунув до Конгресу вимогу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус таких мігрантів, яких у США неофіційно називають dreamers - "мрійники". Інакше цих людей слід буде депортувати із США.
Рішення Трампа скасувати цю програму викликало різку критику в американському суспільстві, у тому числі серед роботодавців, а також у Республіканській партії, членом якої є американський президент. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв вжити жорстких заходів проти нелегальних мігрантів.
На початку 2018 року суд у Сан-Франциско заблокував рішення Трампа про згортання програми DACA і постановив, що вона має діяти вес період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента США.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балканський маршрут"
Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Угода з Туреччиною: ефективність під питанням
ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Італією
Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Албанією
Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Болгарією
Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Румунією
Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Арктичний маршрут"
З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.
Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балтійський маршрут"
Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.