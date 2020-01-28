 Верховний суд США захистив ″покоління мрійників″ від Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

Верховний суд США захистив "покоління мрійників" від Трампа

Приблизно 649 тисяч мігрантів у США, переважно вихідців з країн Латинської Америки, будуть як і раніше захищені від депортації.

Акція на підтримку програми DACA

Акція на підтримку програми DACA

Верховний суд США у четвер, 18 червня, постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не мала права скасовувати програму DACA, яка захищає від депортації декілька сотень тисяч нелегальних мігрантів, які опинилися на території США до досягнення ними повноліття, передає агенція новин dpa.

"За" це рішення висловилися п'ятеро суддів Верховного суду США, четверо проголосували проти. Таким чином суд повернув питання скасування програми DACA на подальший перегляд доміністерства нацбезпеки США, визнавши, що адміністрація Трампа не надала вагомих підстав для припинення дії програми. 

Ухвалене рішення означає, що приблизно 649 тисяч іммігрантів, головним чином вихідців з країн Латинської Америки, будуть як і раніше захищені від депортації. Також кожен з них буде мати можливість отримати дозвіл на роботу, який оновлюється раз на два роки.

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Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Верховного суду, зробивши декілька дописів на свої сторінці у Twitter, де він заявив, що "жахливі і політично заряджені" рішення суду є "пострілами з дробовика у обличчя тих людей, які пишаються тим, що називають себе консерваторами або республіканцями".

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"Як президент Сполучених Штатів, я прошу про правове вирішення проблеми DACA, а не політичне, сумісне з верховенством закону. Верховний суд не хоче нам його давати, так що тепер нам доведеться починати цей процес заново", - додав він.

Що таке DACA

Програму DACA запровадив попередній американський президент Барак Обама у червні 2012 року. Вона надає певним групам нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. Права на отримання громадянства США вона не передбачає. 

Трамп скасував програму DACA ще у вересні 2017 року, оголосивши її неконституційною, і висунув до Конгресу вимогу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус таких мігрантів, яких у США неофіційно називають dreamers - "мрійники". Інакше цих людей слід буде депортувати із США.

Рішення Трампа скасувати цю програму викликало різку критику в американському суспільстві, у тому числі серед роботодавців, а також у Республіканській партії, членом якої є американський президент. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв вжити жорстких заходів проти нелегальних мігрантів.

На початку 2018 року суд у Сан-Франциско заблокував рішення Трампа про згортання програми DACA і постановив, що вона має діяти вес період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента США.

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  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


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