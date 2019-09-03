 Верховний Суд просить Зеленського ветувати його законопроєкт про судову реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

Верховний Суд просить Зеленського ветувати його законопроєкт про судову реформу

Ухвалений парламентом законопроєкт про судову реформу ставить під загрозу незалежність судів та негативно позначиться на верховенстві права, вважають у Верховному Суді.

Верховний суд України просить Зеленського ветувати закон про судову реформу

Верховний Суд України звернувся до президента країни Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом у другому читанні законопроєкт про судову реформу.

DW.COM

Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти, коментуючи нововведення судової реформи. (28.11.2017)

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт про судову реформу може містити загрози для неї, вважають посли Канади, Великобританії, Німеччини та ЄС. Вони закликають українську владу переглянути положення. (16.10.2019)

Перш ніж запроваджувати закон про судову реформу, потрібно дочекатися аналізу документу в Венеціанській комісії, вважають у ЄС. (17.10.2019)

Депутати скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а також розпустили діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. (16.10.2019)

Попри запит на оновлення судочинства, судову реформу Зеленського критикують як опозиція, так і західні партнери України. Лунають застереження про зростання навантаження на суди та їхню залежність від політиків. (17.10.2019)

Таке рішення судді затвердили в п'ятницю, 25 жовтня, на засіданні пленуму, повідомляє пресслужба Верховного Суду.

В ухваленому суддями зверненні до глави держави зазначається, що "закон формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а його прийняття призведе до реального зазіхання на їхню незалежність і матиме негативний вплив на дію верховенства права як невід'ємну складову правової держави".

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт номер 1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Законопроєкт підтримали лише члени фракції "Слуга народу" та низка позафракційних депутатів. Інші фракції голосували "проти".

Цей законопроєкт передбачає зокрема скорочення кількості суддів Верховного Суду України удвічі - з 200 до 100, а також - розпуск чинного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та скорочення кількості її членів з 16 до 12.

Також Рада створила комісію з питань доброчесності. Вона матиме повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і Вищого суду правосуддя, ініціювати їхнє звільнення та стежити за доброчесністю суддів Верховного Суду.

Цей законопроєкт викликав критику з боку країн Заходу. ЄС прохав українську владу відкласти в часі реалізацію цієї реформи.

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