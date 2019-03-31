 Верховний суд Венесуели вимагає зняти недоторканність з Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

Верховний суд Венесуели вимагає зняти недоторканність з Гуайдо

Верховний суд вимагає від Законодавчих зборів країн Венесуели зняти недоторканність з Хуана Гуайдо. Сам Гуайдо закликає прихильників вийти на нові протести.

Хуана Гуайдо

Хуана Гуайдо

Верховний суд Венесуели в понеділок, 1 квітня, закликав позбавити депутатської недоторканності тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Відповідну вимогу було направлено в Законодавчі збори країни, лояльні Ніколасу Мадуро.

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Захоплення дипломатичних будівель представниками Хуана Гуайдо відбулося за підтримки влади США. В уряді Ніколаса Мадуро тим часом вимагають зупинити "насильницьку окупацію". (19.03.2019)

Будь-які дії, що становитимуть загрозу свободі та безпеці Хуана Гуайдо, призведуть до істотної ескалації напруженості в самій Венесуелі й викличуть осуд з боку світової спільноти, заявила Федеріка Могеріні. (03.03.2019)

Про визнання Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента Венесуели заявили вже представники урядів Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції, Великобританії та інших держав. (04.02.2019)

Відносно Гуайдо в Венесуелі зараз ведеться два розслідування. В кінці березня глава контрольно-рахункової палати Венесуели зняв тимчасового президента з поста керівника парламенту країни, а також заборонив йому протягом 15 років займати державні посади. Опозиціонер заявив, що декрет, виданий головним аудитором країни, не має законної сили.

Своєю чергою Хуан Гуайдо знову закликав жителів Венесуели вийти на демонстрації проти проблем з водопостачанням і відключень електрики. "Ми будемо протестувати і висувати вимоги, ми вийдемо на вулиці Венесуели, бо маємо на те право", - йдеться в заяві тимчасового президента, поширеній у понеділок.

Демонстрація під назвою "Операція Свобода", яка почнеться в Венесуелі 6 квітня, за заявами Гуайдо, спрямована на повалення Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент звинувачує главу Венесуели у фальсифікації результатів виборів.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, відтак країни ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай. У Венесуелі влада чинного глави держави 28 березня відсторонила Гуайдо від політичних посад на 15 років.  

Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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