Верховний суд Венесуели вимагає зняти недоторканність з Гуайдо

Верховний суд Венесуели в понеділок, 1 квітня, закликав позбавити депутатської недоторканності тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Відповідну вимогу було направлено в Законодавчі збори країни, лояльні Ніколасу Мадуро.

Відносно Гуайдо в Венесуелі зараз ведеться два розслідування. В кінці березня глава контрольно-рахункової палати Венесуели зняв тимчасового президента з поста керівника парламенту країни, а також заборонив йому протягом 15 років займати державні посади. Опозиціонер заявив, що декрет, виданий головним аудитором країни, не має законної сили.

Своєю чергою Хуан Гуайдо знову закликав жителів Венесуели вийти на демонстрації проти проблем з водопостачанням і відключень електрики. "Ми будемо протестувати і висувати вимоги, ми вийдемо на вулиці Венесуели, бо маємо на те право", - йдеться в заяві тимчасового президента, поширеній у понеділок.

Демонстрація під назвою "Операція Свобода", яка почнеться в Венесуелі 6 квітня, за заявами Гуайдо, спрямована на повалення Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент звинувачує главу Венесуели у фальсифікації результатів виборів.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, відтак країни ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай. У Венесуелі влада чинного глави держави 28 березня відсторонила Гуайдо від політичних посад на 15 років.

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