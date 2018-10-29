Верховний суд Бразилії визнав гомофобію злочином

Більшість суддів Верховного суду Бразилії проголосували за визнання гомофобії кримінальним злочином. Під час голосування в четвер, 13 червня, восьмеро з одинадцяти суддів Верховного суду Бразилії визнали, що прояви ворожого ставлення і дискримінації щодо громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності потрібно карати так само як і скоєнні на ґрунті расизму злочини.

Досі правопорушення, скоєні на ґрунті расизму, каралися в Бразилії грошовими штрафами або ув'язненням до трьох років.

"Будь-яке упередження - це вже акт насильства. А будь-яка дискримінація спричиняє страждання", - сказала одна з суддів Верховного суду, цитує агенція новин AFP.

За даними місцевої організації з захисту прав лесбійок і геїв Grupo Gay de Bahia, котра вже впродовж чотирьох десятиліть відстежує ситуацію з порушеннями прав представників ЛГБТ, лише 2017 року в країні було зафіксовано 387 вбивств та 58 випадків самогубств на ґрунті гомофобії. Такий показник на 30 відсотків перевищує статистику за 2016 рік.

У парламенті Бразилії вже тривалий час не вщухають дискусії навколо законопроекту щодо криміналізації гомофобії. Але нині в парламенті країни домінує консервативна більшість.

Оскільки законодавці й досі не спромоглися проголосувати за відповідний законопроект, до дебатів долучилися судді Верховного суду. Однак троє суддів, котрі голосували проти визнання гомофобії злочином, вважають, що лише парламент має право ухвалювати відповідні рішення. У парламенті Бразилії вже теж висловили протест щодо рішення Верховного суду.