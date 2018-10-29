 Верховний суд Бразилії визнав гомофобію злочином | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

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Новини

Верховний суд Бразилії визнав гомофобію злочином

У Бразилії будь-який прояв дискримінації громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності став злочином. Таке рішення ухвалив більшістю голосів Верховний суд країни.

Гомофобію в Бразилії визнали злочином

Більшість суддів Верховного суду Бразилії проголосували за визнання гомофобії кримінальним злочином. Під час голосування в четвер, 13 червня, восьмеро з одинадцяти суддів Верховного суду Бразилії визнали, що прояви ворожого ставлення і дискримінації щодо громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності потрібно карати так само як і скоєнні на ґрунті расизму злочини.

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Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей. (13.06.2019)

Сексуальна орієнтація міленіалів є гнучкою і виходить за рамки традиційних категорій, таких як гомосексуальність, гетеросексуальність або бісексуальність, особливо серед жінок - такими є дані нового дослідження. (08.05.2019)

Злочини, скоєні через ненависть до гомосексуалів, будуть прирівняні до расистських і каратимуться позбавленням волі на термін до п'яти років, вирішив Верховний суд Бразилії. (24.05.2019)

Досі правопорушення, скоєні на ґрунті расизму, каралися в Бразилії грошовими штрафами або ув'язненням до трьох років.

"Будь-яке упередження - це вже акт насильства. А будь-яка дискримінація спричиняє страждання", - сказала одна з суддів Верховного суду, цитує агенція новин AFP.

За даними місцевої організації з захисту прав лесбійок і геїв Grupo Gay de Bahia, котра вже впродовж чотирьох десятиліть відстежує ситуацію з порушеннями прав представників ЛГБТ, лише 2017 року в країні було зафіксовано 387 вбивств та 58 випадків самогубств на ґрунті гомофобії. Такий показник на 30 відсотків перевищує статистику за 2016 рік.

У парламенті Бразилії вже тривалий час не вщухають дискусії навколо законопроекту щодо криміналізації гомофобії. Але нині в парламенті країни домінує консервативна більшість. 

Оскільки законодавці й досі не спромоглися проголосувати за відповідний законопроект, до дебатів долучилися судді Верховного суду. Однак троє суддів, котрі голосували проти визнання гомофобії злочином, вважають, що лише парламент має право ухвалювати відповідні рішення. У парламенті Бразилії вже теж висловили протест щодо рішення Верховного суду.   

Дивитись відео 03:47

#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)

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#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)  

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