Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США

Верховний суд Австрії у вівторок, 25 червня, ухвалив рішення, яким дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Суд відмовив захисту Дмитра Фірташа у задоволенні клопотання про повторний розгляд справи. Таким чином, рішення Вищого земельного суду Відня від 21 лютого 2017 року про допустимість екстрадиції Дмитра Фірташа до США залишається в силі, йдеться у прес-релізі суду.

Перед ухваленням рішення суд заслухав виступ представника прокуратури, а потім - чотирьох захисників Фірташа. Представник прокуратури наголосив, що сторона українського бізнесмена постійно намагалася зробити акцент на тому, що це - політично мотивована справа, однак, на його думку, аргументів для цього недостатньо, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Сторона обвинувачення зазначила, що про таке може казати кожен бізнесмен, і також повідомила, що в цій справі, яка триває понад п'ять років, постійно доводилося перевіряти нові документи.

Тим часом представники захисту вкотре наполягали на політичній мотивованості справи, що є підставою для відмови в екстрадиції. Вони зазначили, що їхнього клієнта можна вважати великим українським бізнесменом з активами в хімічній та газовій сферах, телебаченні та титановій галузі, він був головою Федерації роботодавців України та впливав на політичні процеси в країні.

Зокрема, його противниками були підтримувані США тодішні президент України Віктор Ющенко та прем'єрка Юлія Тимошенко, тоді як бізнесмен підтримував Віктора Януковича, перемога якого на виборах президента України у 2010 році була ударом по США. Фірташ є дуже важливим гравцем, тому в США хочуть прибрати його, стверджували захисники українського бізнесмена.

Вони також запевняли, що в Чикаго протягом восьми років тривало таємне розслідування без участі підозрюваного, й нібито існує листування між ФБР, мін'юстом і Держдепом США про плани затримання Фірташа, що також свідчить про політичний характер справи. Також захист заявив, що різні вимоги Австрії та США до екстрадиції дають змогу вимагати видачі будь-якого бізнесмена, зокрема австрійського, а тому бізнес не почуватиметься безпечно в Австрії. Сам Дмитро Фірташ відмовився від останнього слова, приєднавшись до заяв своїх захисників.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США, де українця звинувачують у корупції. Адвокати Фірташа подали скаргу до Верховного суду Австрії, заявивши, що екстрадиція до США стане порушенням засадничих прав людини.

Дмитра Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку розслідувало ФБР, він та його спільники отримали дозвіл на видобуток титанових руд в Індії за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйонів доларів. Сам Фірташ відкидав усі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими.

Минулого тижня суд у Чикаго визнав юрисдикцію США у справі щодо звинувачення Дмитра Фірташа в корупційних діях.

Після рішення Верховного суду Австрії для екстрадиції бізнесмена потрібне лише рішення міністра юстиції Австрії.