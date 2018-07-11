 Верховний лідер Ірану запевняє, що війни зі США не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Верховний лідер Ірану запевняє, що війни зі США не буде

Ні Тегеран, ані Вашингтон не прагнуть війни, заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, додавши утім, що США намагаються послабити його країну.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у вівторок, 14 травня, заявив, що війни Ірану з США не буде. "Ніякої війни не буде. Іранський народ вибрав шлях опору. (...) Ні ми, ні вони не прагнемо війни. Вони знають, що це буде не в їхніх інтересах", - сказав він в ефірі національного телебачення під час зустрічі з представниками влади, повідомляє агентство AFP з посиланням на сайт аятоли.

При цьому Хаменеї зазначив, що США намагаються послабити Іран, і відмовився вести переговори з таких тем, як ракетні озброєння і вплив Тегерана в регіоні. На думку аятоли, переговори Ірану з американською адміністрацією "завдали б шкоди".

Хаменеї також закинув президенту США Дональду Трампу, що той не обізнаний щодо ситуації в Ірані. "Їхній президент каже, що кожну п'ятницю в Тегерані відбуваються демонстрації проти уряду. (...) По-перше, це щосуботи. По-друге, це в Парижі, а не в Тегерані", - зазначив аятола.

DW.COM

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Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Згодом було ухвалене рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot. У відповідь на це в Корпусі вартових ісламської революці заявили про готовність дати відсіч Вашингтону.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.

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