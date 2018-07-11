Верховний лідер Ірану запевняє, що війни зі США не буде

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у вівторок, 14 травня, заявив, що війни Ірану з США не буде. "Ніякої війни не буде. Іранський народ вибрав шлях опору. (...) Ні ми, ні вони не прагнемо війни. Вони знають, що це буде не в їхніх інтересах", - сказав він в ефірі національного телебачення під час зустрічі з представниками влади, повідомляє агентство AFP з посиланням на сайт аятоли.

При цьому Хаменеї зазначив, що США намагаються послабити Іран, і відмовився вести переговори з таких тем, як ракетні озброєння і вплив Тегерана в регіоні. На думку аятоли, переговори Ірану з американською адміністрацією "завдали б шкоди".

Хаменеї також закинув президенту США Дональду Трампу, що той не обізнаний щодо ситуації в Ірані. "Їхній президент каже, що кожну п'ятницю в Тегерані відбуваються демонстрації проти уряду. (...) По-перше, це щосуботи. По-друге, це в Парижі, а не в Тегерані", - зазначив аятола.

Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Згодом було ухвалене рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot. У відповідь на це в Корпусі вартових ісламської революці заявили про готовність дати відсіч Вашингтону.

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це.