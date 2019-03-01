 Верховна Рада ухвалила закон про мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Верховна Рада ухвалила закон про мову

Загалом 278 українських народних депутатів підтримали в другому читанні законопроект про функціонування державної мови. Не підтримали цей законопроект 38 народних обранців.

Верховна Рада

Верховна Рада (архівне фото)

Депутати Верховної Ради України ухвалили більшістю голосів у другому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Під час голосування в четвер, 25 квітня, 278 народних обранців підтримали цей законопроект. 38 нардепів ВР висловилися проти, ще 7 законодавців утрималися, а 25 депутатів не брали участь у голосуванні.

В ухваленому законопроекті зазначено, що його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Народні депутати розглядали поправки до другого читання проекту закону з 28 лютого. Загалом внесено або розглянуто понад 2 тисячі поправок, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Поблизу будівлі українського парламенту ще до голосування почалася акція на підтримку законопроекту про функціонування державної мови. В масовому заході беруть участь близько тисячі осіб, повідомляє агентство "Українські новини".

Перед учасниками акції зі сцени виступив голова комітету Верховної Ради з питань культури та духовності, який є профільним для мовного законопроекту, Микола Княжицький, а також інші народні депутати, котрі підтримують цю ініціативу.

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