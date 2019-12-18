 Верховна Рада ухвалила закон про грошові штрафи за кнопкодавство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Верховна Рада ухвалила закон про грошові штрафи за кнопкодавство

Ухвалений у другому читанні законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" нардепів з подальшими грошовими штрафами на суми від 51 до 85 тисяч гривень.

Засідання Верховної Ради

Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

Депутати Верховної Ради (ВР) України ухвалили в другому читанні законопроєкт №2148, що має гарантувати персональне голосування депутатами під час засідань ВР. У четвер, 19 грудня, ухвалення цього законопроєкту підтримав 261 народний обранець за необхідних 226-ти.

DW.COM

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає штрафи за "кнопкодавство". Згідно з проєктом закону, штраф може сягати 85 тисяч гривень. (29.10.2019)

Відповідальність за неперсональне голосування народними депутатами передбачатиме штрафи від трьох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголосив представник президента у ВР Руслан Стефанчук. (21.06.2019)

Кнопкодавство та прогули - перелік проблем, які були характерні для попереднього складу Верховної Ради, чималий. DW вирішила опитати експертів про головні помилки, які мають виправити наступники. (22.07.2019)

Згідно з текстом законопроєкту, пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народними депутатами в будь-який спосіб голосування за когось іншого з членів парламенту. Неперсональне голосування (відоме як "кнопкодавство". - Ред.) пропонується карати грошовими штрафами від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Іншими словами, розмір штрафів становитиме від 51 до 85 тисяч гривень, уточнює агенція "Українські новини".

Автор законопроєкту перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з новаціями, апарату Верховної Ради потрібно буде забезпечувати відеофіксацію голосування депутатами. Також на повідомлення про факт неперсонального голосування реагуватимуть вилученням картки такого депутата і проведенням голосування повторно. Далі про факт "кнопкодавства" повідомлятимуть до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування. 3 вересня Верховна Рада просила Конституційний суд оцінити конституційність відповідного законопроєкту Зеленського.

Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

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"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019)

Аудіо й відео до теми

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019)  

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