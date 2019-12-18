Верховна Рада ухвалила закон про грошові штрафи за кнопкодавство

Депутати Верховної Ради (ВР) України ухвалили в другому читанні законопроєкт №2148, що має гарантувати персональне голосування депутатами під час засідань ВР. У четвер, 19 грудня, ухвалення цього законопроєкту підтримав 261 народний обранець за необхідних 226-ти.

Згідно з текстом законопроєкту, пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народними депутатами в будь-який спосіб голосування за когось іншого з членів парламенту. Неперсональне голосування (відоме як "кнопкодавство". - Ред.) пропонується карати грошовими штрафами від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Іншими словами, розмір штрафів становитиме від 51 до 85 тисяч гривень, уточнює агенція "Українські новини".

Автор законопроєкту перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з новаціями, апарату Верховної Ради потрібно буде забезпечувати відеофіксацію голосування депутатами. Також на повідомлення про факт неперсонального голосування реагуватимуть вилученням картки такого депутата і проведенням голосування повторно. Далі про факт "кнопкодавства" повідомлятимуть до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування. 3 вересня Верховна Рада просила Конституційний суд оцінити конституційність відповідного законопроєкту Зеленського.

Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.