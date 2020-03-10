Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року

Верховна Рада (ВР) України на позачерговому засіданні ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року. Під час засідання ВР у ніч на вівторок, 31 березня, 259 народних депутатів за 226-ти мінімально необхідних проголосували за відповідний законопроєкт у другому читанні.

Голоси за закон дали фракції партій "Слуга народу" - 206, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12, позафракційні - 5. Фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), "Батьківщина" і група "За майбутнє" не дали жодного голосу на підтримку.

Передбачається, що впродовж перших трьох років з моменту набуття чинності законом діятимуть певні обмеженням: його норми поширюватимуться тільки на паї у власності фізосіб з максимальним володінням в одних руках 100 гектарів.

Документом передбачено, що з 1 січня 2024 року купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи, поріг концентрації в одних руках зросте до 10 тисяч гектарів. Продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності забороняється.

Земля як предмет застави

Крім того, банки отримають можливість отримувати землю в якості стягнення як предмет застави, однак такі ділянки повинні бути продані на торгах упродовж двох років.

Відповідно до законопроєкту, доступ іноземців до ринку землі буде залежати від результатів всеукраїнського референдуму.

Також законопроєктом передбачено, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільгосппризначення, виділених у натурі власникам паїв, не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку.

Розглядали за відсутності більшості нардепів

Під час розгляду правок до законопроєкту в понеділок і в ніч на вівторок в залі засідань за столом президії була відсутня більшість народних депутатів, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і віце-спікерка Олена Кондратюк, а вів засідання перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Тільки на розгляді останніх правок Разумков повернувся у президію. Так само повернулася на свої місця і більшість депутатів, які взяли участь в голосуванні.

У ніч на вівторок, під час розгляду останніх правок і голосування в другому читанні, в зал засідань прибув президент України Володимир Зеленський. Раніше Зеленський заявляв, що ухвалення земельної реформи та закону про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам дозволить Україні збільшити обсяг кредитивання від Міжнародного валютного фонду.

Під час голосування за відкриття ринку землі у Верховній Раді був присутній Володимир Зеленський

Віце-спікерка Кондратюк так і не повернулася на своє місце на час голосування. Вона була обрана до парламенту за списками партії "Батьківщина", яка виступає проти продажу землі і вважає, що дане питання необхідно винести на всеукраїнський референдум.

Народні депутати з фракції ОПЗЖ неодноразово заявляли в понеділок, що розгляд поправок відбувається з порушенням регламенту, оскільки не можна продовжувати розглядати законопроєкт на позачерговому засіданні, якщо його розгляд було розпочато на пленарному засіданні чергової сесії. Рада приступила до розгляду у другому читанні законопроекту № 2178-10 6 лютого.

"Батьківщина" звернеться до КС

Після голосування лідерка фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір підготувати подання до Конституційного суду щодо неконституційності ухваленого Радою закону про відкриття ринку землі. "Ми буквально з сьогоднішнього дня почнемо готувати спеціальне звернення - подання до Конституційного суду і ми переконані, що базуючись на ключових документах України - Конституції, Декларації про державний суверенітет, ми доб'ємося в Конституційному суді визнання цього закону неконституційним", - сказала Тимошенко на брифінгу в ніч на вівторок в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

Юлія Тимошенко (крайня праворуч) під час засідання Верховної Ради 30 березня

Тимошенко також повідомила, що "Батьківщина" має намір звернутися і в Національне агентство з питань запобігання корупції, оскільки деякі народні депутати, які голосували за цей закон мають конфлікт інтересів. "У цьому залі голосували ті, хто має в своєму управлінні і розпорядженні великі обсяги сільськогосподарської землі. Все це буде встановлено і ми покажемо, як лобізм сьогодні руйнує національні інтереси кожного українця", - додала Тимошенко.