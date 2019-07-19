 Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Внесений урядом законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в першому читанні підтримали 260 народних депутатів.

Гральний бізнес (символічне фото)

Верховна Рада ухвалила за основу внесений урядом законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Під час голосування в четвер, 16 січня, за проєкт закону №2285д "Про державне врегулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" проголосували 260 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Законопроєкт містить пункт про обмеження кількості ліцензій для гральних закладів. Окрім того, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час прийому ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес. (20.12.2019)

Нацполіція відзвітувала про виконання рішення про припинення діяльності гральних закладів під виглядом державних лотерей. Правоохоронці закрили 5,3 тисячі гральних закладів. (21.12.2019)

Ще однією пропозицією в урядовому законопроєкті є встановлення спеціальних гральних зон для казино та залів ігрових автоматів: для казино - це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон про держбюджет на 2020 рік передбачає надходження від ліцензій у сфері азартних ігор у розмірі 4,4 мільярда гривень, які буде спрямовано до спецфонду. Натомість усе, що перевищить зазначену в законі суму, піде на субвенції місцевим бюджетам на фінансування різних освітніх і медичних програм.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет і підготовку до повторного першого читання законопроєкт уряду про легалізацію грального бізнесу. Тоді в першому читанні цей проєкт закону набрав 213 голосів, а рішення відправити законопроєкт на повторне перше читання підтримали 243 парламентаріїв.

Однак вже 20 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив урядову постанову про закриття всіх гральних закладів, які функціонували під виглядом державних лотерей.

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