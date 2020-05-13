 Верховна Рада ухвалила ″антиколомойський″ закон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

Верховна Рада ухвалила "антиколомойський" закон

Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт про банківську діяльність. За його ухвалення у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних обранців.

Будівля Верховної Ради України (фото з архіву)

Будівля Верховної Ради України

Народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради України у середу, 13 травня, ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", відомий також як "антиколомойський закон", повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"За" даний законопроєкт проголосували 270 народних обранців. Даний закон має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.

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На позачергове засідання прибув також президент України Володимир Зеленський. "Питання банківського закону дуже затягнулося. Медики захищають життя і здоров'я українців, військові - територіальну цілісність. Вони сьогодні герої. Є питання захисту економіки. Протягом моєї і вашої каденції буде кілька важливих історичних законопроєктів, які мають об'єднувати країну і всі партії. Я хотів би, щоб саме так сьогодні пройшло голосування", - сказав президент під час виступу перед розглядом законопроєкту. Він також закликав депутатів підтримати даний документ.

"Батьківщина" оскаржить закон у КСУ

Представники фракції "Батьківщина" натомість оголосили, що мають намір оскаржити закон у Конституційному суді України (КСУ).

Як повідомлялося, після того, як Верховна Рада 30 березня проголосувала за даний законопроєкт у першому читанні, до нього було подано понад 16 тисяч поправок, що багато-хто сприйняв як спробу затягнути ухвалення документу. Аби розблокувати його, 16 квітня депутати ухвалили закон проти "поправкового спаму".

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Нагадаємо, ухвалення "антиколомойського закону" було однією з вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Раніше 13 травня під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сподівається на отримання від МВФ першого траншу за новою програмою до кінця травня. "Сьогодні ми перебуваємо на етапі, близькому до підписання меморандуму", - зазначив урядовець.

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