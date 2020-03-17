Верховна Рада України ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом

Верховна Рада України у вівторок, 17 березня, ухвалила законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)". За нього проголосували 344 народних депутатів.

Впровадження адміністративної та кримінальної відповідальності через коронавірус

Ухвалений законопроєкт передбачає зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів України за порушення правил обсервації, а також за умисне зараження коронавірусом Сovid-19. Також він містить зміни до Митного і Податкового кодексів України та інших законів.

Згідно із ухваленими змінами статтею 325 Кримінального кодексу України за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено такі покарання:

- штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-54 тисяч гривень. - Ред.);

- арешт на шість місяців;

- обмеження або позбавлення волі на три роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби;

- позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років, якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб.

Ці норми діятимуть протягом трьох місяців від дня публікації закону.

Тимчасове звільнення від ввізного мита для ліків

Ухвалені зміни також передбачають тимчасове звільнення від податку на додану вартість під час ввезення в Україну лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для протидії поширення епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено урядом України.

Нагадаємо, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.

За останніми даними, в Україні зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.

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