Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах

Верховна Рада України запровадила адміністративну відповідальність за булінг - цькування, агресивне переслідування - під час навчального процесу в школах. За відповідний законопроект у вівторок, 18 грудня, проголосували 228 народних депутатів.

Згідно з ним, Кодекс про адміністративні правопорушення України мають доповнити статтею, що передбачає штраф за булінг на суму від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. За булінг, вчинений групою осіб протягом року після накладення адміністративного стягнення, штрафи становитимуть від 1700 до 3400 гривень або 40-60 годин громадських робіт.

Якщо цькування стосовно учасників навчального процесу вчинить малолітній або неповнолітній віком 14-16 років, його батькам загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. А якщо булінг вчинить група малолітніх або неповнолітніх осіб віком 14-16 років, то адміністративне стягнення для їхніх батьків становитиме від 1700 до 3400 гривень.

У разі якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки булінгу, йому теж загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20 відсотків від заробітку.

Нагадаємо, у жовтні в Україні розгорівся скандал після того, як на шкільному святі у Харкові дівчинці не дали торт, оскільки мама дитини не здала на нього гроші.

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