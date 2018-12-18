 Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах

За цькування та переслідування під час навчального процесу український парламент запровадив штрафи до 1700 гривень. Покарання може отримати й керівник навчального закладу, якщо не повідомить поліції про випадки булінгу.

За булінг у школах тепер каратимуть штрафами

За булінг у школах тепер каратимуть штрафами

Верховна Рада України запровадила адміністративну відповідальність за булінг - цькування, агресивне переслідування - під час навчального процесу в школах. За відповідний законопроект у вівторок, 18 грудня, проголосували 228 народних депутатів.

Згідно з ним, Кодекс про адміністративні правопорушення України мають доповнити статтею, що передбачає штраф за булінг на суму від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. За булінг, вчинений групою осіб протягом року після накладення адміністративного стягнення, штрафи становитимуть від 1700 до 3400 гривень або 40-60 годин громадських робіт.

DW.COM

Дослідження PISA показало, що кожен шостий німецький школяр зазнає цькувань з боку інших учнів. При цьому майже три чверті школярів задоволені або дуже задоволені власним життям. (19.04.2017)

Що краще подарувати німецькому вчителю до початку навчального року, а від чого точно варто відмовитися, щоб його чи її не звільнили? На все це у Німеччині є свої правила. DW з'ясовувала. (03.09.2018)

Якщо цькування стосовно учасників навчального процесу вчинить малолітній або неповнолітній віком 14-16 років, його батькам загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. А якщо булінг вчинить група малолітніх або неповнолітніх осіб віком 14-16 років, то адміністративне стягнення для їхніх батьків становитиме від 1700 до 3400 гривень.

У разі якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки булінгу, йому теж загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або виправні роботи до одного місяця з відрахуванням 20 відсотків від заробітку.

Нагадаємо, у жовтні в Україні розгорівся скандал після того, як на шкільному святі у Харкові дівчинці не дали торт, оскільки мама дитини не здала на нього гроші.

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Не тортом єдиним: булінг через побори в школах (26.10.2018)

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#СтопБулінг: що НЕ ТРЕБА робити батькам, якщо дитину цькують (10.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Не тортом єдиним: булінг через побори в школах (26.10.2018)  

#СтопБулінг: що НЕ ТРЕБА робити батькам, якщо дитину цькують (10.08.2018)  

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Докладно

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske (picture-alliance/dpa/Zuma Wire/Ukrinform/M. Lyseiko)

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