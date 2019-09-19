Верховна Рада схвалила в першому читанні зміни в управлінні Києвом

Верховна Рада має намір розділити повноваження і посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також повернути районні державні адміністрації в столиці. У четвер, 3 жовтня, український парламент більшістю голосів підтримав відповідний законопроєкт про внесення змін до закону України "Про столицю - місто-герой Київ" у першому читанні. За проєкт закону проголосували 244 народні депутати.

Автори законопроєкту, серед яких і народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, пропонують, щоб Київський міський голова очолював виконавчий орган Київської міської ради - Київський магістрат, і головував на засіданнях Київміськради. Натомість голові КМДА в цьому законопроєкті відводяться повноваження зі здійснення нагляду за дотриманням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування, а також координація діяльності територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади.

Крім того, текст законопроєкту пропонує відновити районні ради в Києві як представницькі органи жителів районів міста. Пропонується також комплексно врегулювати питання правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування.

Кличко заявляє про неконституційну зміну влади в Києві

Цей законопроєкт раніше різко розкритикував нинішній мер Києва Віталій Кличко. На думку Кличка, цей документ є прикриттям неконституційної зміни влади в Києві.

"Це - закон не про столицю, не в інтересах її жителів. І йдеться не лише про 10 відсотків населення України - жителів Києва. Очевидно, що норми цього закону впливатимуть на систему місцевого самоврядування всієї країни. Тому якщо депутати ухвалять цей безглуздий закон, вони діятимуть не в інтересах Києва і не в інтересах киян. А Київ стане першою жертвою централізації влади в державі", - сказав Кличко 3 жовтня на прес-конференції в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, раніше Віталій Кличко подав позов до суду проти прем'єр-міністра Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана, аби домогтися скасування подання про його звільнення з посади голови КМДА. В Офісі президента України раніше наміри звільнити Кличка з посади голови КМДА виправдовували тим, що Кличко втратив контроль над ситуацією в Київраді та місті. Конфлікт між Кличком та Богданом перейшов у публічну площину в липні цього року. Керівник Офісу президента закидав Київському міському голові наявність корупції в Київраді. Кличко, своєю чергою, назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею". Він звинуватив керівника Офісу президента в "маніпулюванні законами і Конституцією",