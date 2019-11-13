 Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Новини

Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі

Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Біля будівлі парламенту відбувається акція протесту.

Верховна Рада на тлі протестів розглядає законопроєкт про запуск ринку землі

Верховна Рада на тлі протестів розглядає законопроєкт про запуск ринку землі

Верховна Рада України розглядає на пленарному засіданні в четвер, 6 жовтня, у другому читанні законопроєкт №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Документ також передбачає обмеження купівлі землі іноземцями до 2024 року. До законопроєкту подано понад чотири тисячі правок.

Позиція монобільшості та "Голосу"

У найбільшій парламентській фракції "Слуга народу" вже запевнили, що мають достатньо голосів для внесення поправок та ухвалення цього законопроєкту в другому читанні. В цьому запевнив голова фракції Давид Арахамія. "У нас є голоси. Досить, більше 226", - сказав депутат, цитує інформагенція "Українські новини".

Арахамія зазначив, що на зборах фракції президент України Володимир Зеленський нагадав депутатам, що скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення є обіцянкою партії. 

Про намір підтримати цей законопроєкт висловилася також і фракція "Голос". Про це повідомив заступник голови фракції Ярослав Железняк. Утім, Железняк наголосив, що фракція має "чотири дуже істотні поправки". Якщо вони будуть враховані, то фракція "Голос" підтримає законопроєкт.

Тим часом у фракції "Євросолідарність" заявили, що не підтримуватимуть цей законопроєкт без урахування правок, запропонованих фракцією. Про це сказала співголова фракції Ірина Геращенко. "Євросолідарність" наполягає на запобіганні концентрації землі в одних руках, забороні на купівлю землі біля кордону і громадянами країни-агресора, а також на відповідальності за нецільове використання землі.

Натомість фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) не має наміру підтримувати законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі в другому читанні. Про це сказав депутат фракції Нестор Шуфрич. "Тобто фактично це, вибачте мені, таке "кидалово", і сьогодні ми цьому будемо протистояти", - сказав він. Шуфрич зазначив, що комітет із питань аграрної та земельної політики розглядав правки з порушеннями регламенту. Депутат також звинуватив інші фракції в порушенні спільних домовленостей про процес розгляду законопроєкту.

Тимошенко блокує президію

Близько 11:30 голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко зайняла в президії Ради місце голови парламенту. Вона залишилася в президії попри продовження засідання законодавчого органу.  Згодом в президії парламенту сталася бійка  між депутатами Верховної Ради від фракцій "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Слуга народу".

Протестувальники у Києві

Протестувальники у Києві

Акція протесту біля ВР

У день розгляду суперечливого законопроєкту до стін парламенту прийшло, за даними українських ЗМІ, від тисячі до трьох тисяч противників скасування мораторію на продаж земель. У мітингу беруть участь "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", організація "Всеукраїнська аграрна рада" та Аграрна партія. 

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У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

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