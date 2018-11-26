 Верховна Рада підтримала введення воєнного стану у десяти областях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Верховна Рада підтримала введення воєнного стану у десяти областях

Указ президента України Петра Порошенка із правками підтримали 276 голосами. Воєнний стан запроваджується в десяти областях України на 30 днів.

Верховна Рада України

Народні депутати України підтримали указ президента після внесення правок

Верховна Рада України на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада, більшістю голосів підтримала указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану. "За" проголосували 276 народних депутатів. Указ затверджено із правками, які вніс перед голосуванням президент України.

Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. "Саме там, де можу бути завдано удару", - зазначив Порошенко. Воєнний стан вводиться в таких областях: Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Що стосується початку дії воєнного стану, то в проекті указу, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, й інших супутніх документах вказано дату запровадження воєнного стану, починаючи з 14 години 26 листопада, як і передбачало рішення РНБО. Натомість у своєму телезверненні Порошенко заявив, що дата буде скоригована і воєнний стан запровадять із 9 ранку 28 листопада. Воєнний стан запроваджується на 30 днів. 

У своєму виступі перед голосуванням президент заявив, що воєнний стан в окремих регіонах України буде застосовуватися тільки в разі наземної російської військової агресії. "Нам треба прийняти рішення про введення воєнного стану. Я хочу окремо сказати, що він буде застосований тільки в разі наземної російської військової агресії", - сказав президент.

DW.COM

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Указ президента про введення воєнного стану офіційно оприлюднюється разом із законом про затвердження такого указу і набирає чинності одночасно з набранням чинності закону. Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо надзвичайних заходів "із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні".

Надзвичайні заходи

У рішенні РНБО міністерству закордонних справ України доручено організувати консультації президента й міністра закордонних справ із лідерами союзницьких і партнерських держав, Європейського Союзу, керівництвом ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Генеральному штабу Збройних Сил України доручено невідкладно передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву.

Також в Україні посилять охорону об’єктів критичної інфраструктури й іноземних дипломатичних представництв, антитерористичний режим, інформаційну безпеку та кібербезпеку. Прикордонники посилять охорону державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Республікою Крим.

Порошенко: воєнний стан - виключно для оборони

Раніше цього дня Порошенко заявив, що Україна ні з ким не планує воювати і воєнний стан запроваджується виключно для оборони.

Президент України звернувся до керівництва РФ із вимогою негайно звільнити затриманих українських військовослужбовців, доля яких наразі невідома.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що 25 листопада російські катери обстріляли українські кораблі в Азовському морі.Російські спецпризначенці захопили три українські судна й поранили шістьох українських військових.

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