 Верховна Рада припинила дію договору про дружбу між Україною та РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховна Рада припинила дію договору про дружбу між Україною та РФ

Народні депутати проголосувала за припинення дії договору про дружбу між Україною та Росією через збройну агресію останньої. Документ перестане діяти з 1 квітня 2019 року.

Верховна Рада підтримала внесений Порошенком законопроект

Верховна Рада підтримала внесений Порошенком законопроект

Верховна Рада України в четвер, 6 грудня, схвалила припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. За відповідний президентський законопроект проголосували 277 народних депутатів. Згідно з проектом закону, дія договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року.

"Припинення дії Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання договору до припинення його дії", - йдеться в законі.

DW.COM

На тлі політичного протистояння між Москвою і Києвом продовжують сходити нанівець і економічні відносини. Нові ринки збуту Україна знаходить по всьому світі. (04.12.2018)

За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, внесений до парламенту президентом України Петром Порошенком законопроект про припинення дружби з Росією депутати мають розглянути 6 грудня. (03.12.2018)

У ньому зазначено, що рішення ухвалене, враховуючи збройну агресію Росії проти України, яка є істотним порушенням договору про дружбу. У пояснювальній записці до законопроекту зауважується, що припинення дії договору не матиме негативного впливу на ринкове середовище, права громадян та інші сфери суспільних відносин.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Він набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.

Дивитись відео 02:01
Now live
02:01 хв

Договір про дружбу з Росією: розривати чи ні? (29.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Договір про дружбу з Росією: розривати чи ні? (29.08.2018)  

Також за темою

Federica Mogherini

Могеріні: Агресія РФ у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ 06.12.2018

Захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ, заявила Федеріка Могеріні. Вона закликала Москву без додаткових умов та негайно звільнити затриманих моряків.

Ukraine - Proteste vor der russischen Botschaft in Kiew

Дружба на папері: як Україна готується розірвати десятки угод з РФ 04.12.2018

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду припинити угоду про дружбу з Росією, а глава МЗС обіцяє розірвати 40 договорів з Москвою. Але про які документи йдеться - не знають ані дипломати, ані експерти.

England | Theresa May empfängt Sebastian Kurz

Мей має намір домагатися нових санкцій щодо Росії 30.11.2018

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей назвала позицію Москви в керченському конфлікті "типовою моделлю поведінки Росії". Лондон буде домагатися нових санкцій щодо РФ.

Реклама

Докладно

Ukraine Maidan in Kiew Fahndungsplakat Fahndung nach Janukowitsch (Reuters)

Суд над Януковичем

Головні факти про процес у справі Віктора Януковича про державну зраду. 

Volkswagen

Німецькі автовиробники досі роблять ставку на дизель

Загроза мит США на імпорт авто, обмеження для дизелів... 2018-й був непростим для автопрому ФРН. Однак, кризи немає. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  