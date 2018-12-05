Верховна Рада припинила дію договору про дружбу між Україною та РФ

Верховна Рада України в четвер, 6 грудня, схвалила припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. За відповідний президентський законопроект проголосували 277 народних депутатів. Згідно з проектом закону, дія договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року.

"Припинення дії Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання договору до припинення його дії", - йдеться в законі.

У ньому зазначено, що рішення ухвалене, враховуючи збройну агресію Росії проти України, яка є істотним порушенням договору про дружбу. У пояснювальній записці до законопроекту зауважується, що припинення дії договору не матиме негативного впливу на ринкове середовище, права громадян та інші сфери суспільних відносин.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Він набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.