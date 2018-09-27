Верховна Рада посилила відповідальність за педофілію

Верховна Рада у четвер, 11 липня, посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Відповідний законопроєкт підтримали 247 народних депутатів.

Зокрема, за зґвалтування малолітніх, крім позбавлення волі від 10 до 15 років, як було передбачено досі, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією. Згідно зі статтею Кримінального кодексу, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності. Згідно з ухваленим документом, хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років і старше 65 років.

Крім того, посилено кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх. За зґвалтування неповнолітніх каратимуть позбавленням волі на термін від семи до 15 років, тоді як зараз позбавляють волі до 12 років, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". Крім того, над особами, які вчинили такий злочини, буде встановлено довічний адміністративний нагляд поліції. Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, каратимуться позбавленням волі на термін до п'яти років. Нині за такі злочини обмежують або позбавляють волі на термін до трьох років.

Окрім того, депутати прийняли законопроєкт про створення єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх. Передбачається, що опікуватися реєстром буде міністерство юстиції, яке також затверджуватиме порядок його формування та ведення.

До реєстру вноситимуться відомості щодо імені, прізвища, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання та перебування, а також про злочин, за який його засудили, вид кримінального покарання, яке було застосовано, інформація про фактично відбуте покарання і застосування хімічної кастрації. Інформація про засудженого вноситиметься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду.

Користувачами реєстру будуть прокурори, слідчі та інші уповноважені органи Національної поліції України та Державного бюро розслідування. Права на доступ до реєстру матимуть керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних установ, закладів охорони здоров'я. Згідно з законопроєктом, умовно-дострокове звільнення не може бути застосоване до осіб, які відбувають покарання за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.