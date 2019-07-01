 Верховна Рада знову відмовилась звільнити Павла Клімкіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Верховна Рада знову відмовилась звільнити Павла Клімкіна

Українському парламенту знову не вистачило голосів для того, щоб відправити очільника МЗС Павла Клімкіна у відставку. Він нині перебуває у політичній відпустці.

Павлу Клімкіну вкотре не вдалось піти у відставку

Павло Клімкін (архівне фото)

Верховна Рада України у четвер, 11 липня, знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За прийняття відповідного проєкту постанови проголосували лише 160 депутатів за мінімально необхідних 226.  

DW.COM

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Павло Клімкін відреагував на це, нагадавши, що перебуває у політичній відпустці. "Верховна Рада знову не дала собі раду з голосуванням на підтримку моєї відставки (…) Кумедно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом - ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував парламенту звільнити Клімкіна та призначити на цю посаду заступника голови адміністрації президента Вадима Пристайка.

Павло Клімкін оголосив про своє рішення піти у відставку 17 травня, однак 6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити його. 1 липня Клімкін заявив, що йде у політичну відпустку, оскільки "настав час будувати справжню політичну команду".

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