Верховна Рада знову відмовилась звільнити Павла Клімкіна

Верховна Рада України у четвер, 11 липня, знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За прийняття відповідного проєкту постанови проголосували лише 160 депутатів за мінімально необхідних 226.

Павло Клімкін відреагував на це, нагадавши, що перебуває у політичній відпустці. "Верховна Рада знову не дала собі раду з голосуванням на підтримку моєї відставки (…) Кумедно, як Hotel California старих-добрих Eagles перегукується з нашим сюрреалізмом - ви можете виписатися будь-коли, але ніколи не зможете піти", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував парламенту звільнити Клімкіна та призначити на цю посаду заступника голови адміністрації президента Вадима Пристайка.

Павло Клімкін оголосив про своє рішення піти у відставку 17 травня, однак 6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити його. 1 липня Клімкін заявив, що йде у політичну відпустку, оскільки "настав час будувати справжню політичну команду".