Верховна Рада звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва

Голова Антимонопольного комітету України подав заяву про відставку, але потім відкликав її. Втім, парламент все одно звільнив його 226 голосами "за".
Верховна Рада України у п'ятницю, 3 липня, звільнила з посади голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. "За" відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів. Самого Терентьєва в залі засідань під час голосування не було.
1 липня голова АМКУ направив голові парламенту Дмитру Разумкову заяву про свою відставку, однак наступного дня відкликав її. "Прошу не розглядати заяву від 1 липня 2020 року та не вносити її до порядку денного ані Верховної Ради, ані профільних комітетів", - ідеться в заяві. Однак спікер Ради на засіданні 3 липня заявив, що ця заява чинною не є, і "чинною залишається тільки перша заява про відставку".
Терентьєва було призначено головою Антимонопольного комітету в травні 2015 року. Раніше він обіймав посаду заступника генерального юрисконсульта комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг", а також працював на різних посадах в компанії "Metro Cash & Carry Україна".
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