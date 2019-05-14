Верховна Рада звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва

Верховна Рада України у п'ятницю, 3 липня, звільнила з посади голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. "За" відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів. Самого Терентьєва в залі засідань під час голосування не було.

1 липня голова АМКУ направив голові парламенту Дмитру Разумкову заяву про свою відставку, однак наступного дня відкликав її. "Прошу не розглядати заяву від 1 липня 2020 року та не вносити її до порядку денного ані Верховної Ради, ані профільних комітетів", - ідеться в заяві. Однак спікер Ради на засіданні 3 липня заявив, що ця заява чинною не є, і "чинною залишається тільки перша заява про відставку".

Терентьєва було призначено головою Антимонопольного комітету в травні 2015 року. Раніше він обіймав посаду заступника генерального юрисконсульта комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг", а також працював на різних посадах в компанії "Metro Cash & Carry Україна".