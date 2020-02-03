АМКУ розслідує, чи зловживав "Нафтогаз" при формуванні ціни на газ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив провадження про можливе зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем у питанні ціноутворення на ринку газу. Йдеться зокрема про встановлення цін на природний газ для населення, починаючи з 1 листопада 2018 року, повідомляється в понеділок, 2 березня, на сайті АМКУ.

"АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення "Нафтогазом" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції", - повідомляється на сайті комітету.

В повідомленні АМКУ наголошується, що на "Нафтогаз" покладено спеціальні зобов'язання з продажу газу побутовим споживачам, тобто населенню. Водночас компанія сама встановлює в цьому сегменті ринку ціни, засновані на ціні газу для промисловості, які вона ж і пропонує.

За наявною в АМКУ інформацією, "Нафтогаз" визначав для промислових споживачів ціни вищі за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" і на європейських хабах із умовою доставки газу до кордону України.

У грудні 2019 року міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель просив АМКУ розслідувати можливу змову між низкою компаній і "Нафтогазом" з метою завищення ціни на газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань на листопад-грудень, нагадує інформагенція "Українські новини".