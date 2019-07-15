Верховна Рада затвердила створення реєстру педофілів

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх. В четвер, 19 грудня, за відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів за 226-ти необхідних.

Ухвалений документ передбачає зокрема створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочин проти малолітніх. Цей реєстр перебуватиме у веденні міністерства юстиції України.

До реєстру вноситимуть відомості щодо засуджених. Ідеться про дати народження, місця проживання або перебування, злочин, за який було засуджено, застосований вид кримінального покарання, а також інформацію про фактично відбуте покарання та дані про порушення правил адміністративного нагляду, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Відомості про особу вноситимуть до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, що набрав чинності. У разі, якщо особа вчинила сексуальний злочин проти малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до нього на підставі ухвали суду або за клопотанням прокурора.

Виключати з реєстру інформацію про особу будуть у разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур та органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Право на отримання інформації перебування конкретної особи в реєстрі отримають керівники органів місцевого самоврядування. Це стосуватиметься осіб, які претендують на отримання керівних посад у навчальних чи медичних закладах або інших установ та організацій, зобов'язаних здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати малолітнім особам послуги медичного, навчального та соціального характеру.

Крім того, дані з реєстру зможе отримувати будь-яка фізична особа щодо інформації про себе або будь-яка інша людина за дорученням.

Нагадаємо, прийнятий за основу законопроєкт у першій редакції містив пункт про запровадження примусової хімічної кастрації педофілів. До другого читання цю норму прибрали з документа.