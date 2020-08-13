Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада України у середу, 2 грудня ухвалила в другому читанні законопроєкт №3628 про заборону продавати електронні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) особам до 18 років на рівні з традиційними тютюновими виробами. Відповідний законопроєкт підтримали 309 народних депутатів.

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За продаж неповнолітнім електронних сигарет, рідин, використовуваних у них, ТВЕН порушникам загрожує штраф. Його розмір складатиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 гривень до 13600 гривень). Заборона набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, нещодавно вчені опублікували дослідження, яке встановило, що підлітки та дорослі, які регулярно споживають електронні сигарети, суттєво частіше захворюють на COVID-19, а перебіг хвороби у них значно тяжчий, ніж в однолітків, які не курять.

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