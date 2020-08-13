 Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Новини

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила продавати електронні сигарети особам до 18 років. За їхній продаж неповнолітнім загрожує штраф.

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада України у середу, 2 грудня ухвалила в другому читанні законопроєкт №3628 про заборону продавати електронні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) особам до 18 років на рівні з традиційними тютюновими виробами. Відповідний законопроєкт підтримали 309 народних депутатів.

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За продаж неповнолітнім електронних сигарет, рідин, використовуваних у них, ТВЕН порушникам загрожує штраф. Його розмір складатиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 гривень до 13600 гривень). Заборона набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, нещодавно вчені опублікували дослідження, яке встановило, що підлітки та дорослі, які регулярно споживають електронні сигарети, суттєво частіше захворюють на COVID-19, а перебіг хвороби у них значно тяжчий, ніж в однолітків, які не курять.

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