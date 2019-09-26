Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Рябошапці

Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відповідне рішення під час позачергового засідання українського парламенту ввечері у четвер, 5 березня, підтримали 263 народних депутатів.

Від фракції "Слуга народу" постанову про висловлення недовіри генпрокурору підтримали 179 депутатів, від фракції "Опозиційна платформа - За життя" - 36 депутатів, від депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра" - 15 і 16 депутатів відповідно, голоси "за" дали також 17 позафракційних парламентарів.

"А де посадки?"

Один з ініціаторів розгляду питання про відставку Рябошапки, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, виступаючи з трибуни Ради, дорікнув генпрокурору відсутністю результатів роботи. "Вже весна, а де посадки?" - сказав він.

"Немає генпрокурора України, є генеральний прокурор (Петра) Порошенка, генеральний прокурор "Європейської солідарності" Рябошапка", - наголосив він, додавши, що Рябошапку захищають лише фракції "ЄС" і "Голос". За його словами, "ніхто не за ґратами, ніхто не покараний, ніхто не притягнутий до відповідальності". Він зауважив, що призначення Рябошапки, за яке в тому числі голосував і він, було помилкою, яку необхідно виправляти.

Рябошапка: Я йду, щоб повернутися

Сам генпрокурор Руслан Рябошапка перед голосуванням з трибуни Ради зауважив, що здійснена під його керівництвом реформа прокуратури приносить свої результати, зокрема він наголосив на очищенні кадрів. Генпрокурор нагадав про прокурорів, які не пройшли атестацію. "Ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися", - висловив переконання Рябошапка.

"28 років прокуратура була інструментом тиску і політичних репресій, джерелом збагачення для обраних. Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію", - сказав він. За його словами, "політики хочуть посадок топкорупціонерів, а прості люди хочуть справедливості там, де вони живуть і працюють".

Рябошапка наголосив, що постанова про його відставку "побудована на відвертій брехні та маніпуляціях". "Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним, а незалежного прокурора не можна змусити, його можна лише звільнити. Я йду, але я йду, щоб повернутися", - підсумував генпрокурор. Після виступу в парламенті Рябошапка покинув сесійну залу і таким чином відмовився відповідати на запитання депутатів, що було передбачено процедурою розгляду питання про недовіру.

Ініціаторами законопроєкту про висловлення недовіри генпрокурору стали 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя". У пояснювальній записці зазначено, що за більш ніж півроку перебування на посаді генпрокурор "не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави", жодне досудове розслідування стосовно топ-чиновників не доведено до кінця, жодного обвинувального акта в таких справах до суду не направлено і вироку не ухвалено.

Нагадаємо, напередодні профільний комітет ВР рекомендував депутатам розглянути питання про висловлення недовіри Рябошапці.

Руслана Рябошапку було призначено на пост генерального прокурора України 29 серпня 2019 року українським парламентом. До того він посідав пост заступника голови Офісу президента.