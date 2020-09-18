Версальський договір

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Версельський мирний договір було підписано у Версалі 28 червня 1919 року. Учасниками договору були з одного боку країни, котрі перемогли у Першій світовій війні, серед яких - США, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, Бельгія, та з іншого - Німеччина, країна, котра зазнала поразки у цій війні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.