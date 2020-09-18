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Версальський договір

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Версальський договір".

Версельський мирний договір було підписано у Версалі 28 червня 1919 року. Учасниками договору були з одного боку країни, котрі перемогли у Першій світовій війні, серед яких - США, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, Бельгія, та з іншого - Німеччина, країна, котра зазнала поразки у цій війні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Геноцид в Африці: колишні колонії Німеччини вимагають компенсацій 18.09.2020

На початку ХХ століття кайзерівська Німеччина проводила агресивну колоніальну політику в Африці. Тепер Намібія, Танзанія і Бурунді вимагають вибачень і репарацій за злочини, вчинені німцями.

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Тема твору: Чому я став націонал-соціалістом

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