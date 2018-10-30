Венеція протистоїть третій великій хвилі припливу

Венецію затопило втретє за тиждень. У неділю, 17 листопада, рівень води у місті піднявся на 1,5 метра вище нормального, повідомляє агенція новин dpa. Експерти очікували, що рівень води зросте ще на 10 сантиметрів, однак згодом він став поступово спадати. Напередодні у місті було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Перед третім великим припливом за тиждень місцева влада знов закрила для відвідувачів знамениту площу Святого Марка. "Максимальна увага щодо сьогоднішнього припливу", - написав у Twitter міський голова Луїджі Бруньяро.

Підтоплений книжковий магазин у Венеції

Затопленими виявилися 70 відсотків міста, яке включене до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Більшість музеїв залишаються зачиненими, рух транспорту у Венеції обмежено. З регіону до міста приїхали близько 280 добровольців, які допомагають місцевим жителям впоратися з наслідками повені, повідомляє агентство Reuters.

Наслідки сильного вітру у Римі

Тим часом в інших регіонах Італії також вирує негода. Президент регіону Тоскана Енріко Россі попередив про те, що до небезпечного піднявся рівень води у річці Арно. В Пізі на берегах річки були встановлені захисні щити. У Флоренції річка також вийшла з берегів. В іншому тосканському містечку Чечина евакуювали 500 людей через загрозу повені. В Римі сильний вітер поламав багато дерев.

У Флоренції піднявся рівень води у річці Арно

У Південному Тіролі триває снігопад, лавина зійшла на муніципалітет Мартелло, в якому мешкає близько 900 людей. За словами мера, ніхто не постраждав. Декілька гірських доріг перекриті, багато людей залишаються без електрики.