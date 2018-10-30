 Венеція протистоїть третій великій хвилі припливу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Венеція протистоїть третій великій хвилі припливу

Площа Святого Марка у місті на каналах знов закрита для відвідувачів з міркувань безпеки. Негода вирує і в інших регіонах Італії.

Площа Святого Марка 17 листопада закрита для відвідувачів

Площа Святого Марка 17 листопада закрита для відвідувачів

Венецію затопило втретє за тиждень. У неділю, 17 листопада, рівень води у місті піднявся на 1,5 метра вище нормального, повідомляє агенція новин dpa. Експерти очікували, що рівень води зросте ще на 10 сантиметрів, однак згодом він став поступово спадати. Напередодні у місті було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Перед третім великим припливом за тиждень місцева влада знов закрила для відвідувачів знамениту площу Святого Марка. "Максимальна увага щодо сьогоднішнього припливу", - написав у Twitter міський голова Луїджі Бруньяро.

Підтоплений книжковий магазин у Венеції

Підтоплений книжковий магазин у Венеції

Затопленими виявилися 70 відсотків міста, яке включене до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Більшість музеїв залишаються зачиненими, рух транспорту у Венеції обмежено. З регіону до міста приїхали близько 280 добровольців, які допомагають місцевим жителям впоратися з наслідками повені, повідомляє агентство Reuters.

Наслідки сильного вітру у Римі

Наслідки сильного вітру у Римі

Тим часом в інших регіонах Італії також вирує негода. Президент регіону Тоскана Енріко Россі попередив про те, що до небезпечного піднявся рівень води у річці Арно. В Пізі на берегах річки були встановлені захисні щити. У Флоренції річка також вийшла з берегів. В іншому тосканському містечку Чечина евакуювали 500 людей через загрозу повені. В Римі сильний вітер поламав багато дерев. 

У Флоренції піднявся рівень води у річці Арно

У Флоренції піднявся рівень води у річці Арно

У Південному Тіролі триває снігопад, лавина зійшла на муніципалітет Мартелло, в якому мешкає близько 900 людей. За словами мера, ніхто не постраждав. Декілька гірських доріг перекриті, багато людей залишаються без електрики.

  • Площа Святого Марка, Венеція

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Площу Святого Марка залило водою

    Через високий рівень води, що досяг 187 сантиметрів, залито цілі райони туристичної метрополії. Винятком не стала і площа Святого Марка, що вважається однією з візитівок міста.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Венеція потерпає від повеней усе частіше

    Останнім часом підйом рівня води в морі дедалі частіше призводить до повеней у Венеції. Однак цього разу масштаб спричиненого зливами паводку вражає. Востаннє більш масштабна повінь спостерігалася в місті лише 1966 року, коли рівень води сягнув 194 сантиметрів.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Без чобіт не пройти

    Унаслідок повені пересуватися багатьма вулицями можна тільки в гумових чоботях. Жителям міста на воді до такого не звикати. А ось туристам та гостям Венеції не позаздриш.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Надзвичайний стан у туристичній метрополії

    Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану. Через небезпечно високий рівень води у місті не працюють школи та дитсадочки.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Небезпека для історичних будівель

    Рекордно високий рівень води заподіяв значної шкоди багатьом будівлям, у тому числі й історичним.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Підтопило і нещодавно відреставрований собор

    Вода не оминула й Собор Святого Марка, пошкодивши деякі його частини, навіть нещодавно відреставровані.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Невтішний прогноз погоди

    Місцями вода у місті сягає ледь не до грудей. Дощ ллє вже не перший день, та і прогноз не додає оптимізму: 13 листопада очікуються рясні опади по всій Італії.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Венеція потерпає від рекордної за останні 53 роки повені

Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану через повінь. Рівень води у місті досяг 187 сантиметрів, що є рекордом за останні більш ніж пів сторіччя. (13.11.2019)  

У Венеції очікують нову хвилю припливу, оголосили найвищий рівень небезпеки

Місто на каналах залишається затопленим. Влада оцінює загальний обсяг збитків від негоди у понад мільярд євро. На 17 листопада через очікування нової великої хвилі припливу оголосили найвищий рівень небезпеки. (16.11.2019)  

Коментар: Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм переживає бум. Історичні міські центри уже стогнуть від навали туристів. Міста почали захищатися й подекуди вдаються до доволі радикальних заходів. Томас Шпан вважає, що масовий туризм слід зупинити. (21.08.2019)  

Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

Венеція переживає найбільшу повінь за останні 53 роки. Влада міста каже про катастрофічні масштаби завданої шкоди туристичній перлині Європи. (13.11.2019)  

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