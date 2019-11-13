Венеція потерпає від рекордної за останні 23 роки повені

Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану через повінь. Рівень води у місті досяг 187 сантиметрів, що є рекордом за останні більш ніж два десятиріччя.
Венеція переживає рекордну повінь. У ніч на середу, 13 листопада, рівень води у місті досяг позначки в 187 сантиметрів над рівнем моря, що є рекордним показником за більш ніж два десятиліття. Лише 1996 року було зафіксовано вищий показник - 194 сантиметри.
Мерія міста оголосила режим надзвичайного стану. Мер Венеції Луїджі Бруньяно звинуватив кліматичні зміни у нинішній повені, про що він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому в соціальній мережі Twitter.
"Ми закликаємо уряд допомогти нам, адже витрати (на подолання наслідків природного лиха. - Ред.) будуть значними", - сказав очільник міста, якого цитує агенція новин AFP. Для подолання природного лиха влада задіяла всі можливі сили й засоби. У туристичній метрополії через небезпечно високий рівень води не працюють школи та дитсадочки.
Зранку 13 листопада рівень води дещо знизився, про що повідомив Бруньяно. Вже зараз італійські ЗМІ повідомляють про значні пошкодження багатьох будівель, у тому числі й історичних споруд.
Водночас синоптики не прогнозують жодного покращення - на 13 листопада очікуються рясні опади по всій Італії.
Останнім часом періодичний підйом рівня води в морі дедалі частіше призводить до повеней у Венеції, нагадує AFP.
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