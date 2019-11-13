 Венеція потерпає від рекордної за останні 23 роки повені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Венеція потерпає від рекордної за останні 23 роки повені

Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану через повінь. Рівень води у місті досяг 187 сантиметрів, що є рекордом за останні більш ніж два десятиріччя.

Повінь у Венеції

Наслідки повені у Венеції

Венеція переживає рекордну повінь. У ніч на середу, 13 листопада, рівень води у місті досяг позначки в 187 сантиметрів над рівнем моря, що є рекордним показником за більш ніж два десятиліття. Лише 1996 року було зафіксовано вищий показник - 194 сантиметри.

Мерія міста оголосила режим надзвичайного стану. Мер Венеції Луїджі Бруньяно звинуватив кліматичні зміни у нинішній повені, про що він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому в соціальній мережі Twitter.

"Ми закликаємо уряд допомогти нам, адже витрати (на подолання наслідків природного лиха. - Ред.) будуть значними", - сказав очільник міста, якого цитує агенція новин AFP. Для подолання природного лиха влада задіяла всі можливі сили й засоби. У туристичній метрополії через небезпечно високий рівень води не працюють школи та дитсадочки.

Повінь у Венеції

Пересуватися містом звичним способом стало практично неможливо

Зранку 13 листопада рівень води дещо знизився, про що повідомив Бруньяно. Вже зараз італійські ЗМІ повідомляють про значні пошкодження багатьох будівель, у тому числі й історичних споруд.

Водночас синоптики не прогнозують жодного покращення - на 13 листопада очікуються рясні опади по всій Італії.

Останнім часом періодичний підйом рівня води в морі дедалі частіше призводить до повеней у Венеції, нагадує AFP.

  • Площа Святого Марка, Венеція

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Площу Святого Марка залило водою

    Через високий рівень води, що досяг 187 сантиметрів, залито цілі райони туристичної метрополії. Винятком не стала і площа Святого Марка, що вважається однією з візитівок міста.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Венеція потерпає від повеней усе частіше

    Останнім часом підйом рівня води в морі дедалі частіше призводить до повеней у Венеції. Однак цього разу масштаб спричиненого зливами паводку вражає. Востаннє схожа повінь спостерігалася в місті 1996 року.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Без чобіт не пройти

    Унаслідок повені пересуватися багатьма вулицями можна тільки в гумових чоботях. Жителям міста на воді до такого не звикати. А ось туристам та гостям Венеції не позаздриш.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Надзвичайний стан у туристичній метрополії

    Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану. Через небезпечно високий рівень води у місті не працюють школи та дитсадочки.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Небезпека для історичних будівель

    Рекордно високий рівень води заподіяв значної шкоди багатьом будівлям, у тому числі й історичним.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Підтопило і нещодавно відреставрований собор

    Вода не оминула й Собор Святого Марка, пошкодивши деякі його частини, навіть нещодавно відреставровані.

  • Повінь у Венеції

    Повінь у Венеції - як місто на воді опинилося під водою

    Невтішний прогноз погоди

    Місцями вода у місті сягає ледь не до грудей. Дощ ллє вже не перший день, та і прогноз не додає оптимізму: 13 листопада очікуються рясні опади по всій Італії.

    Автор: Валерій Сааков


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