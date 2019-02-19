 Венесуельські війська приведені в бойову готовність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

Венесуельські війська приведені в бойову готовність

У Венесуелі триває криза навколо поставок гуманітарної допомоги із США. Венесуельська армія приведена в бойову готовність, перекриті кордони з Арубою, Бонайре та Кюрасао.

Венесуельський військовий вертоліт патрулює кордони країни

Венесуельський військовий вертоліт патрулює кордони країни

Армія Венесуели приведена в бойову готовність через анонсовані раніше поставки гуманітарної допомоги із США. У вівторок, 19 лютого, були повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре та Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів. Як заявив міністр оборони Владімір Падріно, венесуельська армія буде захищати "територіальну цілісність" країни.

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Президент США Дональд Трамп закликав венесуельських військових підтримати тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо - або "втратити все". (19.02.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликає своїх прибічників допомогти доставити в країну американську гуманітарну допомогу. (17.02.2019)

Раніше тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо висунув до уряду Мадуро вимогу не чинити перешкод поставкам гуманітарної допомоги із США. Він також анонсував проведення 23 лютого акцій протесту та закликав своїх прибічників допомогти доставити до Венесуели з Колумбії гуманітарний вантаж.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро, у свою чергу, 18 лютого заявив, що Венесуела очікує на 300 тонн гуманітарних товарів з Росії. Мадуро зазначив, що його уряд "з гідністю оплатив" ці товари, і вони будуть "легально" доставлені до Венесуели. Він також додав, що допомогу країні надають Росія, Китай, Туреччина, інші держави, а також ООН.

Нагадаємо, що Мадуро виступає категорично проти допуску гуманітарної допомоги із США до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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