Венесуельські війська приведені в бойову готовність

Армія Венесуели приведена в бойову готовність через анонсовані раніше поставки гуманітарної допомоги із США. У вівторок, 19 лютого, були повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре та Кюрасао, які перебувають під юрисдикцією Нідерландів. Як заявив міністр оборони Владімір Падріно, венесуельська армія буде захищати "територіальну цілісність" країни.

Раніше тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо висунув до уряду Мадуро вимогу не чинити перешкод поставкам гуманітарної допомоги із США. Він також анонсував проведення 23 лютого акцій протесту та закликав своїх прибічників допомогти доставити до Венесуели з Колумбії гуманітарний вантаж.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро, у свою чергу, 18 лютого заявив, що Венесуела очікує на 300 тонн гуманітарних товарів з Росії. Мадуро зазначив, що його уряд "з гідністю оплатив" ці товари, і вони будуть "легально" доставлені до Венесуели. Він також додав, що допомогу країні надають Росія, Китай, Туреччина, інші держави, а також ООН.

Нагадаємо, що Мадуро виступає категорично проти допуску гуманітарної допомоги із США до Венесуели, побоюючись, що це буде використано як прикриття американської інтервенції.