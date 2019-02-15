 Венесуельський уряд відмовив у в′їзді делегації Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Венесуельський уряд відмовив у в'їзді делегації Європарламенту

Делегації Європарламенту не дозволили в'їхати до Венесуели. У МЗС країни заявили, що попереджали євродепутатів про заборону в'їзду.

Венесуельський уряд відмовив у в'їзді делегації Європарламенту

Уряд Венесуели в неділю, 17 лютого, не пустив до країни делегацію Європарламенту. "Нас висилають з Венесуели. У нас забрали паспорти", - заявив представник Європарламенту Естебан Гонсалес Понс. За його словами, причини заборони на в'їзд євродепутатам не повідомили.

За інформацією учасника делегації, кілька членів Європейської народної партії мали намір зустрітися з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо. Останній розкритикував ситуацію, що склалася навколо євродепутатів, та назвав главу Венесуели Ніколаса Мадуро "узурпатором". У свою чергу, міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що депутатам за кілька днів до поїздки дипломатичними каналами надіслали попередження про заборону в'їзду.

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Нагадаємо, що 16 лютого Гуайдо закликав тисячі волонтерів допомогти доставити до країни наступного тижня гуманітарну допомогу із США, яка зберігається на території сусідньої Колумбії. Він також оголосив про проведення акцій протесту по всій Венесуелі: "23 лютого будуть демонстрації в містах всюди по країні, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги".

Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.

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