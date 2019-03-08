 Венесуела другу добу залишається без електрики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Венесуела другу добу залишається без електрики

Влада Венесуели каже про кібератаку на компанію-найбільшого виробника електроенергії в країні. Мадуро винуватить "американський імперіалізм". Гуайдо закликає до нових протестів.

У Каракасі триває відключення електрики

У Каракасі триває відключення електрики

У Венесуелі другий день триває масштабне відключення електрики, інформує dpa. У столиці Венесуели Каракасі і прилеглих штатах у п'ятницю, 8 березня, електропостачання вдалося відновити лише на короткий час. Кілька ліній метро залишаються знеструмлені, спостерігаються перебої в роботі міжнародного аеропорту Майкетія, порушено роботу телефонного зв'язку та інтернету.

Уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро заявляє, що причиною знеструмлення стала кібератака на найбільшу гідроелектростанцію країни, котра виробляє більшу частину енергії країни. "Це була брутальна атака, котрої венесуельський народ зазнав за останні 200 років", - заявив міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес. Напередодні Ніколас Мадуро пояснив відключення електрики саботажем і війною "американського імперіалізму" проти народу Венесуели.

Член Сенату США Марко Рубіо підкреслив, що відключення електрики "завдає катастрофічний економічний збиток в довгостроковому плані". "Блекаут цілком знищив виробництво алюмінію в країні в одну мить", - написав сенатор-республіканець у своєму мікроблозі Twitter.

У свою чергу, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в своєму мікроблозі Twitter закликав вийти 9 березня на нові акції протесту проти "узурпаторського, корумпованого і нездатного режиму, який привів країну в темряву".

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