Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео)

Про цю ділянку велосипедного шляху довжиною всього 90 метрів в містечку Ерфтштадт сурмить німецька преса. Хтось навіть назвав проект "90 метрів майбутнього". Тому DW й вирішила на власні очі побачити технологічну новинку. Виявилося, що вона зроблена зі скляної плитки. Під нею розмістили, по-перше, нагрівальні елементи. По-друге, сенсори, що дає змогу збирати інформацію про інтенсивність руху. І по-третє, сонячні батареї. Словом, "розумна" велодоріжка. Дивіться, як це виглядає.