Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео)

Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Вона дає струм та сама себе обігріває взимку. Німці покладають великі надії на цей енергоефективний проект.
Про цю ділянку велосипедного шляху довжиною всього 90 метрів в містечку Ерфтштадт сурмить німецька преса. Хтось навіть назвав проект "90 метрів майбутнього". Тому DW й вирішила на власні очі побачити технологічну новинку. Виявилося, що вона зроблена зі скляної плитки. Під нею розмістили, по-перше, нагрівальні елементи. По-друге, сенсори, що дає змогу збирати інформацію про інтенсивність руху. І по-третє, сонячні батареї. Словом, "розумна" велодоріжка. Дивіться, як це виглядає.
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