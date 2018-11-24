 Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 26.11.2018

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Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео)

Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Вона дає струм та сама себе обігріває взимку. Німці покладають великі надії на цей енергоефективний проект.

Один квадратний метр велодоріжки накопичує 100 кіловат-годин електроенергії на рік

Один квадратний метр велодоріжки накопичує 100 кіловат-годин електроенергії на рік

Про цю ділянку велосипедного шляху довжиною всього 90 метрів в містечку Ерфтштадт сурмить німецька преса. Хтось навіть назвав проект "90 метрів майбутнього". Тому DW й вирішила на власні очі побачити технологічну новинку. Виявилося, що вона зроблена зі скляної плитки. Під нею розмістили, по-перше, нагрівальні елементи. По-друге, сенсори, що дає змогу збирати інформацію про інтенсивність руху. І по-третє, сонячні батареї. Словом, "розумна" велодоріжка.  Дивіться, як це виглядає.

DW.COM

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

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Чому в Україні вигідно будувати сонячні електростанції (відео)

В Україні вигідно інвестувати в сонячну енергетику. Із півтори тисячі домашніх сонячних електростанцій, які працюють в Україні, третина з’явилася за останні півроку. В чому причина такого тренду? (13.09.2017)  

Глобальна енергетична революція наближається

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Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Вона дає електроенергію та сама себе обігріває взимку. Поки що її довжина - всього 90 метрів, та й коштує чимало. Однак німців ціна не лякає - на цей енергоефективний проект вони покладають великі надії.