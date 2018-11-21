 Великобританія та Іспанія домовилися щодо Гібралтару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Великобританія та Іспанія домовилися щодо Гібралтару

Лондону та Мадриду вдалося досягти угоди щодо Гібралтару. Мадрид дає зелене світло саміту ЄС, на якому мають схвалити договір щодо Brexit.

Гібралтар є британським анклавом з 1713 року

Гібралтар є британським анклавом з 1713 року

Іспанія досягла угоди з Великобританією щодо Гібралтару. Про це в суботу, 24 листопада, у телевізійному зверненні заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. "Я тільки-но повідомив королю Іспанії, що є домовленість стосовно Гібралтару. Іспанія проголосує за Brexit", - сказав Санчес, цитує агентство AFP.

Ще напередодні він погрожував зривом саміту ЄС у разі, якщо не будуть враховані вимоги Мадрида стосовно закріпленого у проекті договору про Brexit права вето на майбутні угоди між ЄС та Великобританіяє, які стосуватимуться Гібралтару. Лондон у таких випадках повинен попередньо вести переговори з Мадридом, вважали в іспанському уряді. Санчес зазначив, що ЄС та Великобританія погодилися на умови Іспанії.

Раніше у Брюсселі зазначили, що після телефонної розмови між президентом Європейської Ради Дональдом Туском та Педро Санчесом вдалося наблизитися до саміту ЄС, на якому 25 листопада лідери країн ЄС мають схвалити проект угоди щодо Brexit. Про це повідомив речник Туска Пребен Ааманн.

 

Речник британського уряду назвав переговори з Мадридом "конструктивними" та зазначив, що Лондон очікує "такого ж підходу до майбутніх відносин". 

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Нагадаємо, Іспанія прагнула забезпечити собі право вето на усі майбутні домовленості між ЄС та Великобританією, що стосуватимуться Гібралтару, на який вона також претендує. Мадрид вимагав, щоб таке право було зафіксоване саме в угоді про Brexit, а не в політичній декларації. Також уряд Іспанії наполягав на тому, що перед будь-якою угодою між ЄС та Великобританією, яка стосуватиметься цієї території, спочатку має бути досягнуто домовленості між Мадридом та Лондоном.

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

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