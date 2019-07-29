Великобританія приєднається до військово-морської місії проти Ірану

Британський флот співпрацюватиме разом із флотом США, щоб забезпечити вільний прохід торговельних суден Ормузькою протокою. Про це в понеділок, 5 серпня, заявило міністерство оборони Великобританії.

У регіоні вже перебувають британські есмінець та фрегат, цитує британських посадовців агенція новин Reuters. "Сполучене Королівство готова захищати свої кораблі від незаконних загроз. З цією метою ми приєднуємося до нової морської місії з забезпечення безпеки у (Перській. - Ред.) затоці", - зазначив міністр британський оборони Бен Воллес.

Цього ж дня очільник МЗС Ірану Джавад Заріф підкреслив, що Тегеран більше не терпітиме образ у протоці. За останні три тижні Іран затримав три комерційних судна в районі Перської затоки. Один з кораблів, що йшов під британським прапором, Тегеран продовжує утримувати.

25 липня уряд Великобританії заявив, що надаватиме військовий супровід кожному британському танкеру, який проходить через Ормузьку протоку. Згодом Великобританія підтвердила, що хоче залучити США до місії із забезпечення безпечного проходу кораблів Ормузькою протокою. 30 липня США звернулися до Німеччини, Франції та Великобританії з пропозицією приєднатись до військово-морської місії в Ормузькій протоці. Утім, в уряді Німеччини висловили сумніви щодо можливої участі країни в цій місії.