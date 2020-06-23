Великобританія призупиняє публікувати щоденну статистику смертей від COVID-19

Великобританія тимчасово призупиняє щоденну публікацію числа померлих від COVID-19 після того, як дослідники виявили статистичні недоліки в підрахунках. Оприлюднення цих даних призупинено до розв'язання цієї проблеми, повідомив уряд країни у суботу, 18 липня.

Зараз у статистику смертей від COVID-19 входять всі випадки, коли померлі були інфіковані коронавірусом, незалежно від того, чи померли вони саме від цієї хвороби, чи з інших причин. На цю проблему звернули увагу професори з Університету Східної Англії та Оксфордського університету. Уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні і чи була вона виписана", написали вчені в блозі.

. "Ми повинні пам'ятати, що це нова інфекція, є свідчення про довгострокові проблеми зі здоров'ям у деяких постраждалих… зараз саме час переглянути, як обчислюються смертельні випадки", - заявила директорка відомства з охорони здоров'я Сюзан Хопкінс.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 18 липня у Великобританії коронавірусом були інфіковані понад 294 тисяч людей, померло 45,2 тисячі.

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