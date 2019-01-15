 Великобританія: парламент провалив голосування про недовіру уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Великобританія: парламент провалив голосування про недовіру уряду

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей зберегла свою посаду. За недовіру уряду висловились лише 306 депутатів Палати громад, уряд підтримали 325 парламентарів.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Палата громад британського парламенту у середу, 16 січня, не змогла висловити недовіру уряду прем'єр-міністерки Терези Мей. За це віддали голоси 306 парламентарів. Водночас уряд підтримали 325 депутатів.

Голосування за висловлення недовіри уряду відбулось після того, як напередодніпарламент провалив голосування за угоду про вихід королівства з Євросоюзу. За ратифікацію документа проголосували 202 депутати з 650, проти висловились 432 члени парламенту. Одразу після голосування Мей заявила, що уряду потрібно знати, чи користується він підтримкою парламенту. А голова опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін попросив провести голосування щодо висловлення недовіри уряду 16 січня.

Це вже друге голосування щодо висловлення недовіри Терезі Мей протягом останніх двох місяців. 12 грудня минулого року питання про це вирішувала Консервативна партія Великобританії, яку очолює Мей, але провалила голосування.

Тепер у кабінету Мей є три дні, щоб підготувати альтернативний план Brexit.  

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

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Європейська комісія вже розробила план заходів на випадок Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. Єврокомісія виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування.

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