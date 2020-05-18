 Великобританія запроваджує 14-денний карантин для подорожніх | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Новини

Великобританія запроваджує 14-денний карантин для подорожніх

Уряд Великобританії планує запровадити 14-денний карантин для майже всіх, хто в'їжджатиме в країну з 8 червня. Виняток зроблено для медпрацівників, водіїв вантажівок, сезонних працівників та жителів Ірландії.

Аеропорт Гітроу в Лондоні

Аеропорт "Гітроу" в Лондоні

Уряд Великобританії планує запровадити 14-денний карантин для людей, які прибуватимуть до країни з 8 червня, повідомила агенція новин Reuters в п'ятницю, 22 травня.

Згідно з цим планом, кожен, хто в'їжджатиме в країну, має самоізолюватися на два тижні. Виняток зроблено для медпрацівників, які приїдуть в країну для допомоги у лікуванні інфікованих коронавірусом, а також для осіб, залучених до транспортних перевезень, сезонних працівників сільського господарства (вони зможуть самоізолюватися на місці роботи) та всіх приїжджих з Ірландії, Нормандських островів та острову Мен.

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Усіінші подорожні після приїзду до Великобританії повинні будуть заповнити онлайн-форму. У ній вони мають вказати свої контакти та інформацію про свою поїздку та пересування в країні. Зокрема, ці люди повинні будуть вказати адресу житла, де вони перебуватимуть на самоізоляції.

Порушникам карантину загрожуватиме штраф у тисячу фунтів стерлінгів або судове переслідування та необмежений штраф. Незаповнення онлайн-форми тягне за собою штраф у 100 фунтів стерлінгів. Також співробітники органів охорони здоров'я будуть проводити випадкові перевірки осіб на самоізоляції.

Ці правила набудуть чинності 8 червня і будуть переглядатись щотритижні. Уряд Великобританії пояснив запровадження цих норм потенційним зростанням кількості "імпортних" випадків інфікування новим коронавірусом та ризиком другої хвилі COVID-19 у країні.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у Великобританії офіційно зареєстровано 255,5 тисячі інфікованих COVID-19, померло від хвороби 36,5 тисячі осіб.

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