Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів

Ексглава МЗС Великобританії Борис Джонсон та його наступник, чинний міністр закордонних справ Джеремі Хант стали головними претендентами на посаду глави Консервативної партії Британії за результатами ще двох турів голосування у четвер, 20 червня.

Джонсон отримав 160 із 313 голосів, а Хант 77 голосів. За результатами голосування першого туру у четвер спочатку вибув міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, а після другого - міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув.

"Для мене велика честь отримати більше 50 відсотків голосів у фінальному голосуванні. Дякую всім за підтримку! Я з нетерпінням чекаю поїздки по всій Великобританії і викладення свого плану щодо реалізації Brexit, об'єднати нашу країну і створити світле майбутнє для всіх нас", - згодом написав Джонсон у Twitter.

Водночас Джеремі Хант визнав, що має меншу підтримку. "Я не найпопулярніший кандидат, але у політиці бувають сюрпризи, як сьогодні. Я не сумніваюся у своїй відповідальності - показати партії, як ми реалізуємо Brexit, а не вибори", - прокоментував Хант у Twitter результати голосування.

Далі близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня.