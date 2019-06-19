Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів

Борис Джонсон та Джеремі Хант стали основними претендентами на посаду очільника Консервативної партії Великобританії, ім'я переможця стане відоме у липні.
Вибори консерваторів у Британії: залишилися двоє претендентів - Борис Джонсон і Джеремі Хант, переможця оберуть у липні
Ексглава МЗС Великобританії Борис Джонсон та його наступник, чинний міністр закордонних справ Джеремі Хант стали головними претендентами на посаду глави Консервативної партії Британії за результатами ще двох турів голосування у четвер, 20 червня.
Джонсон отримав 160 із 313 голосів, а Хант 77 голосів. За результатами голосування першого туру у четвер спочатку вибув міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, а після другого - міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув.
"Для мене велика честь отримати більше 50 відсотків голосів у фінальному голосуванні. Дякую всім за підтримку! Я з нетерпінням чекаю поїздки по всій Великобританії і викладення свого плану щодо реалізації Brexit, об'єднати нашу країну і створити світле майбутнє для всіх нас", - згодом написав Джонсон у Twitter.
Водночас Джеремі Хант визнав, що має меншу підтримку. "Я не найпопулярніший кандидат, але у політиці бувають сюрпризи, як сьогодні. Я не сумніваюся у своїй відповідальності - показати партії, як ми реалізуємо Brexit, а не вибори", - прокоментував Хант у Twitter результати голосування.
Далі близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня.
Ексглава британського МЗС Борис Джонсон є явним лідером після другого туру голосування на посаду голови Консервативної партії, який замінить чинну прем’єр-міністерку Терезу Мей. (18.06.2019)