 Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Великобританія: залишилися двоє претендентів на посаду лідера консерваторів

Борис Джонсон та Джеремі Хант стали основними претендентами на посаду очільника Консервативної партії Великобританії, ім'я переможця стане відоме у липні.

Вибори консерваторів у Британії: залишилися двоє претендентів - Борис Джонсон і Джеремі Хант, переможця оберуть у липні

Вибори консерваторів у Британії: залишилися двоє претендентів - Борис Джонсон і Джеремі Хант, переможця оберуть у липні

Ексглава МЗС Великобританії Борис Джонсон та його наступник, чинний міністр закордонних справ Джеремі Хант стали головними претендентами на посаду глави Консервативної партії Британії за результатами ще двох турів голосування у четвер, 20 червня.

Джонсон отримав 160 із 313 голосів, а Хант 77 голосів. За результатами голосування першого туру у четвер спочатку вибув міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, а після другого - міністр охорони навколишнього середовища Майкл Гоув.

"Для мене велика честь отримати більше 50 відсотків голосів у фінальному голосуванні. Дякую всім за підтримку! Я з нетерпінням чекаю поїздки по всій Великобританії і викладення свого плану щодо реалізації Brexit, об'єднати нашу країну і створити світле майбутнє для всіх нас", - згодом написав Джонсон у Twitter.

Водночас Джеремі Хант визнав, що має меншу підтримку. "Я не найпопулярніший кандидат, але у політиці бувають сюрпризи, як сьогодні. Я не сумніваюся у своїй відповідальності  - показати партії, як ми реалізуємо Brexit, а не вибори", - прокоментував Хант у Twitter результати голосування.

Далі близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня.

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