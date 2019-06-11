 Великобританія: Джонсон лідирує у голосуванні на посаду глави консерваторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Великобританія: Джонсон лідирує у голосуванні на посаду глави консерваторів

Кількість кандидатів на посаду голови британської Консервативної партії скоротилась до сімох. Переможець отримає крісло прем'єр-міністра країни.

Борис Джонсон є головним кандидатом на посаду британського прем'єра

Борис Джонсон є головним кандидатом на посаду британського прем'єра

У Великобританії в парламенті у четвер, 13 червня, почалось голосування за нового лідера Консервативної партії, який надалі має замінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра. Найбільшу кількість голосів під час таємного голосування отримав колишній глава британського МЗС Борис Джонсон. Його підтримали 114 з 313 депутатів партії.

"Очевидно, що ми задоволені результатами, але до перемоги у змаганні ще далеко", - заявив прес-секретар Джонсона, передає агенція AFP.

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Претендента на посаду британського прем'єра Бориса Джонсона звинувачують у брехні щодо плати Великобританії за членство в Європейському Союзі. Він має з'явитися в суд на попередні слухання у його справі. (29.05.2019)

Опір з боку однопартійців та невиконані обіцянки змусили Терезу Мей подати у відставку - з 7 червня вона більше не очолюватиме Консервативну партію Великобританії. Але це аніскільки не зрушить Brexit з мертвої точки. (24.05.2019)

За його головних конкурентів, нинішнього очільника МЗС Джеремі Ханта і міністра охорони довкілля Майкла Гоува, проголосували 43 і 37 депутатів відповідно. Вони, а також ексміністр з питань Brexit Домінік Рааб (27 голосів), міністр внутрішніх справ Саджид Джавід (23), міністр охорони здоров'я Метт Хенкок (20) та міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт (19) пройшли у наступний тур голосування.

Своєю чергою, представниця уряду країни в парламенті Андреа Ледсом, міністерка праці Естер МакВей та колишній парламентський секретар казначейства Марк Харпер не змогли подолати прохідний бар'єр в 17 голосів та вибули з боротьби.

Вибори голови консерваторів продовжаться наступного тижня. Брати участь в них будуть знову лише депутати-торі Палати громад. Пізніше кандидатів має залишитися лише двоє, і голосувати за фіналістів будуть близько 160 тисяч членів Консервативної партії.

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