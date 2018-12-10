 Великобританія: голосування про недовіру до Терези Мей провалилося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Великобританія: голосування про недовіру до Терези Мей провалилося

У Консервативній партії Великобританії забракло голосів для вотуму недовіри главі уряду Терезі Мей. На її підтримку було 200 голосів.

Тереза Мей

Терезі Мей висловили довіру 200 представників фракції

У Консервативній партії Великобританії ввечері в середу, 12 грудня, забракло голосів для висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей. 200 консерваторів - членів парламенту підтримали прем'єрку, а 117 - проголосували за висловлення недовіри, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

Після того, як у Великобританії відклали голосування у Палаті громад щодо угоди про Brexit, ситуація знову непевна. Тереза Мей сподівається на подальші поступки ЄС. Однак Брююссель не хоче переглядати угоду. (12.12.2018)

Дебати щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС почались з того, що депутати звинуватили уряд у неповазі до парламенту та надали собі право вносити зміни в угоду про Brexit. (04.12.2018)

Палата громад британського парламенту мала проголосувати щодо проекту угоди про Brexit 10 грудня. Тереза Мей заявила, що голосування цього дня не буде. (10.12.2018)

Для того, щоб виграти голосування, Терезі Мей була потрібна підтримка щонайменше 159 депутатів з 317. Якби вотум недовіри було винесено, Мей довелося б піти в відставку як із посади лідера партії, так і з посади глави британського уряду.

За правилами партії, щоб ініціювати голосування за висловлення недовіри главі уряду в нижній палаті парламенту, 15 відсотків депутатів партії повинні були написати листа голові "комітету 1922".

Тереза Мей у відповідь на ініціативу голосування застерігала, що зміна лідера уряду може штовхнути Великобританію в зону ризику, а також загрожуватиме переговорам щодо Brexit.

Нещодавно прем'єрка перенесла на 21 січня голосування щодо проекту угоди про Brexit,яке мало відбутися у британському парламенті 11 грудня. Вона пояснила, що для підтримки угоди не було б потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати своє рішення про вихід із ЄС.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

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