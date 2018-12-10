Великобританія: голосування про недовіру до Терези Мей провалилося

У Консервативній партії Великобританії ввечері в середу, 12 грудня, забракло голосів для висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей. 200 консерваторів - членів парламенту підтримали прем'єрку, а 117 - проголосували за висловлення недовіри, передає інформагенція Reuters.

Для того, щоб виграти голосування, Терезі Мей була потрібна підтримка щонайменше 159 депутатів з 317. Якби вотум недовіри було винесено, Мей довелося б піти в відставку як із посади лідера партії, так і з посади глави британського уряду.

За правилами партії, щоб ініціювати голосування за висловлення недовіри главі уряду в нижній палаті парламенту, 15 відсотків депутатів партії повинні були написати листа голові "комітету 1922".

Тереза Мей у відповідь на ініціативу голосування застерігала, що зміна лідера уряду може штовхнути Великобританію в зону ризику, а також загрожуватиме переговорам щодо Brexit.

Нещодавно прем'єрка перенесла на 21 січня голосування щодо проекту угоди про Brexit,яке мало відбутися у британському парламенті 11 грудня. Вона пояснила, що для підтримки угоди не було б потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати своє рішення про вихід із ЄС.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.