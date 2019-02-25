 Великобританія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

Великобританія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос

Великобританія не передала Маврикію архіпелаг Чагос в Індійському океані. Таким чином Лондон проігнорував резолюцію Генасамблеї ООН з цією вимогою. У МЗС країни заявили, що не визнають вимоги Маврикію на ці острови.

Колишні жителі Чагосу в Лондоні вимагають повернути їм батьківщину

Колишні жителі Чагосу в Лондоні вимагають повернути їм батьківщину

Уряд Великобританії у п'ятницю, 22 листопада, відхилив вимогу Маврикію повернути йому архіпелаг Чагос. У Лондоні ухвалили відповідне рішення через шість місяців після того, як в ООН заявили, що британці повинні вивезти свою "колоніальну адміністрацію" з островів в Індійському океані, повідомляє агенція dpa.

Карта Індійського океану, на якій вказані Маврикій та архіпелаг Чагос

Карта Індійського океану, на якій вказані Маврикій та архіпелаг Чагос

"У Великобританії немає сумнівів щодо нашого суверенітету над Британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в повідомленні МЗС країни. У британському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що "Маврикій ніколи не мав суверенітету над територією і Великобританія не визнає його вимоги".

У свою чергу, прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що це рішення робить Великобританію нелегальним колоніальним окупантом островів, повідомляють британські ЗМІ.

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Нагадаємо, у травні Генасамблея ООН проголосувала за те, щоб Великобританія протягом шести місяців передала архіпелаг Чагос Маврикію, щоб дозволити йому завершити "деколонізацію" своєї території.

У 1965 році Великобританія відокремила архіпелаг Чагос від Маврикію. За словами колишнього президента Маврикію Аніруда Джагнота, його країну змусили укласти угоду про незалежність 1968 року з Великобританією, що дало їй змогу переселити сотні мешканців архіпелагу Чагос проти їхньої волі на інші острови.

Після цього Лондон запропонував США побудувати на найбільшому острові-атолі архіпелагу Дієго-Гарсія військову авіабазу. У 2016 році термін оренди цієї авіабази подовжили ще на 20 років. Утім, Великобританія припускає можливість припинення свого суверенітету над островами, якщо вони більше не будуть потрібні для оборонних цілей.

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