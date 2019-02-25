Великобританія відмовилася передавати Маврикію архіпелаг Чагос

Уряд Великобританії у п'ятницю, 22 листопада, відхилив вимогу Маврикію повернути йому архіпелаг Чагос. У Лондоні ухвалили відповідне рішення через шість місяців після того, як в ООН заявили, що британці повинні вивезти свою "колоніальну адміністрацію" з островів в Індійському океані, повідомляє агенція dpa.

Карта Індійського океану, на якій вказані Маврикій та архіпелаг Чагос

"У Великобританії немає сумнівів щодо нашого суверенітету над Британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в повідомленні МЗС країни. У британському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що "Маврикій ніколи не мав суверенітету над територією і Великобританія не визнає його вимоги".

У свою чергу, прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що це рішення робить Великобританію нелегальним колоніальним окупантом островів, повідомляють британські ЗМІ.

Нагадаємо, у травні Генасамблея ООН проголосувала за те, щоб Великобританія протягом шести місяців передала архіпелаг Чагос Маврикію, щоб дозволити йому завершити "деколонізацію" своєї території.

У 1965 році Великобританія відокремила архіпелаг Чагос від Маврикію. За словами колишнього президента Маврикію Аніруда Джагнота, його країну змусили укласти угоду про незалежність 1968 року з Великобританією, що дало їй змогу переселити сотні мешканців архіпелагу Чагос проти їхньої волі на інші острови.

Після цього Лондон запропонував США побудувати на найбільшому острові-атолі архіпелагу Дієго-Гарсія військову авіабазу. У 2016 році термін оренди цієї авіабази подовжили ще на 20 років. Утім, Великобританія припускає можливість припинення свого суверенітету над островами, якщо вони більше не будуть потрібні для оборонних цілей.