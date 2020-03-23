"Великдень вдома": в Україні хочуть не допустити масових зібрань на свято

Офіс президента України Володимира Зеленського розробляє проєкт, який полягає у тому, щоб не допустити великого скупчення людей під час Великодня. Про це у середу, 25 березня, повідомив Володимир Зеленський. "Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", - сказав він під час наради зі главами ОДА та мерами обласних центрів.

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На нараді також розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз'яснювати, що збиратися натовпами під час пандемії коронавірусу небезпечно.

З главами церков Зеленський обговорив проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19. "Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим", - сказав український президент.

Останніми днями в Україні лунає критика щодо деяких церков, які в умовах поширення пандемії та карантину продовжували проводити богослужіння за участю великої кількості людей. Своєю чергою почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що однією з причин пандемії вважає гріховність людства, зокрема одностатеві шлюби.