 ″Великдень вдома″: в Україні хочуть не допустити масових зібрань на свято | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

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Новини

"Великдень вдома": в Україні хочуть не допустити масових зібрань на свято

Українців закликають святкувати Великдень вдома, біля церков хочуть розмістити патрулі, які роз'яснюватимуть людям, що збиратися натовпами під час пандемії коронавірусу небезпечно.

Українців закликають святкувати Великдень вдома

Українців закликають святкувати Великдень вдома

Офіс президента України Володимира Зеленського розробляє проєкт, який полягає у тому, щоб не допустити великого скупчення людей під час Великодня. Про це у середу, 25 березня, повідомив Володимир Зеленський. "Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", - сказав він під час наради зі главами ОДА та мерами обласних центрів.

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На нараді також розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз'яснювати, що збиратися натовпами під час пандемії коронавірусу небезпечно.

З главами церков Зеленський обговорив проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19. "Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим", - сказав український президент.

Останніми днями в Україні лунає критика щодо деяких церков, які в умовах поширення пандемії та карантину продовжували проводити богослужіння за участю великої кількості людей. Своєю чергою почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що однією з причин пандемії вважає гріховність людства, зокрема одностатеві шлюби.

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