 Велика сімка вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Велика сімка вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі

Діям Росії в Керченській протоці немає виправдання, зазначили у спільній заяві глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму.

Українські кораблі Нікополь і Яни Капу

Українські кораблі "Нікополь" і "Яни Капу"

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США) закликали Росію звільнити українських моряків і кораблі, які та захопила в районі Керченської протоки 25 листопада. Про це йдеться у спільній заяві міністрів, поширеній у п'ятницю, 30 листопада.

Діям Росії щодо українських кораблів і моряків немає виправдання, вважають провідні дипломати Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також висловили "надзвичайне занепокоєння" і підкреслили, що ніколи не визнають анексію Криму.

Моряків перевезли до Москви

Раніше цього ж дня адвокати українців, а також Громадська спостережна комісія Москви заявили, що затриманих моряків перевезли до російської столиці. Українські консули працюють над тим, щоб відвідати їх, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.  21 моряк перебуває на карантині в СІЗО "Лефортово". Ще троє - в лікарні з пораненнями, повідомив російський телеканал "Дождь".

Раніше суд у анексованому Криму взяв моряків під арешт на два місяці. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

НАТО, США і низка держав Європи різко засудили дії Росії та вимагають звільнити моряків і українські кораблі.

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Чому Україна права в конфлікті навколо Азову - думка експертів (26.11.2018)

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Клімкін: Українські консули в Москві намагаються одержати доступ до моряків

Українські консули в Москві працюють над тим, щоб відвідати захоплених Росією українських моряків. За даними ЗМІ, 21 моряк перебуває в СІЗО "Лефортово", а ще троє - в лікарні. (30.11.2018)  

Під арештом чи в полоні: яка доля чекає на українських моряків у Криму

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)  

Клімкін: захоплені українські моряки - військовополонені

Арешти українських військових моряків, затриманих біля Керченської протоки, є незаконними. Моряки - військовополонені, російське право на них не поширюється, заявив глава МЗС України Павло Клімкін. (28.11.2018)  

Туск упевнений, що ЄС подовжить санкції щодо Росії

Євросоюз подовжить чинні санкції щодо Росії через загострення конфлікту в Україні. Упевненість у цьому висловив президент Європейської Ради Дональд Туск на саміті G20 в Аргентині. (30.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чому Україна права в конфлікті навколо Азову - думка експертів (26.11.2018)  

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