Велика сімка вимагає від Росії звільнити українських моряків і кораблі

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії та США) закликали Росію звільнити українських моряків і кораблі, які та захопила в районі Керченської протоки 25 листопада. Про це йдеться у спільній заяві міністрів, поширеній у п'ятницю, 30 листопада.

Діям Росії щодо українських кораблів і моряків немає виправдання, вважають провідні дипломати Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також висловили "надзвичайне занепокоєння" і підкреслили, що ніколи не визнають анексію Криму.

Моряків перевезли до Москви

Раніше цього ж дня адвокати українців, а також Громадська спостережна комісія Москви заявили, що затриманих моряків перевезли до російської столиці. Українські консули працюють над тим, щоб відвідати їх, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 21 моряк перебуває на карантині в СІЗО "Лефортово". Ще троє - в лікарні з пораненнями, повідомив російський телеканал "Дождь".

Раніше суд у анексованому Криму взяв моряків під арешт на два місяці. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

НАТО, США і низка держав Європи різко засудили дії Росії та вимагають звільнити моряків і українські кораблі.