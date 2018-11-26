Вебер про Керченську кризу: Європі слід переглянути "Північний потік-2"

Якщо Росія продовжить свої "провокації", такі як події у Керченській протоці, то Євросоюзу слід переглянути проект "Північний-потік-2". Про це заявив кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер.
На тліКерченської кризи кандидат Європейської народної партії на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав переглянути проект газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія не припинить свою політику. Про це він заявив на засіданні Європарламенту в Брюсселі у середу, 28 листопада, передає кореспондент DW.
"Якщо Росія буде продовжувати провокувати Європу, а також її партнерів і друзів, то ми маємо переглянути інвестиції у "Північний потік-2". Ми не повинні ставати ще більше залежними від російського газу, ніж ми є зараз", - зазначив євродепутат Вебер, представник баварської партії Християнсько-соціальний союз.
Заява пролунала під час дебатів про майбутнє Євросоюзу з прем'єром Данії Ларсом Локке Расмуссеном. Частину свого виступу Вебер присвятив темі ескалації у Керченській протоці. Як повідомляла раніше DW, низка євродепутатів хотіли проведення дебатів щодо ескалації на цьому пленарному тижні, але окремим пунктом це питання так і не винесли на порядок денний.
Данія є єдиною країною, яка не надала усіх дозволів на спорудження нової гілки газопроводу з Росії до Німеччини Балтійським морем. Расмуссен відповів Веберу, що "Північний потік-2" є також і політичним проектом, і тому не один Копенгаген повинен ухвалювати рішення щодо нього. "Що нам потрібно - це європейська відповідь", - наголосив прем'єр Данії.
Територіальна цілісність України має фундаментальне значення
Під час дебатів із Расмуссеном заяву про Керченську кризу зробив і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він закликав Росію звільнити захоплених українських військових і судна. Також він заявив, що Верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні обговорювала цю ескалацію з кількома іноземними партнерами і працюватиме над цим питанням "з ціллю широкої міжнародної реакції". Якої саме реакції, він не уточнив.
А на самому початку пленарного засідання спікер Європарламенту Антоніо Таяні зробив окрему заяву щодо подій у Керченській протоці. За його словами, територіальна цілісність України має "фундаментальне значення". Таяні додав, що напередодні він зустрічався у Брюсселі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і пообіцяв йому, що Європарламент докладе усі свої зусилля для знаходження "позитивного результату".
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