Вебер про Керченську кризу: Європі слід переглянути "Північний потік-2"

На тліКерченської кризи кандидат Європейської народної партії на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав переглянути проект газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія не припинить свою політику. Про це він заявив на засіданні Європарламенту в Брюсселі у середу, 28 листопада, передає кореспондент DW.

"Якщо Росія буде продовжувати провокувати Європу, а також її партнерів і друзів, то ми маємо переглянути інвестиції у "Північний потік-2". Ми не повинні ставати ще більше залежними від російського газу, ніж ми є зараз", - зазначив євродепутат Вебер, представник баварської партії Християнсько-соціальний союз.

Заява пролунала під час дебатів про майбутнє Євросоюзу з прем'єром Данії Ларсом Локке Расмуссеном. Частину свого виступу Вебер присвятив темі ескалації у Керченській протоці. Як повідомляла раніше DW, низка євродепутатів хотіли проведення дебатів щодо ескалації на цьому пленарному тижні, але окремим пунктом це питання так і не винесли на порядок денний.

Данія є єдиною країною, яка не надала усіх дозволів на спорудження нової гілки газопроводу з Росії до Німеччини Балтійським морем. Расмуссен відповів Веберу, що "Північний потік-2" є також і політичним проектом, і тому не один Копенгаген повинен ухвалювати рішення щодо нього. "Що нам потрібно - це європейська відповідь", - наголосив прем'єр Данії.

Територіальна цілісність України має фундаментальне значення

Під час дебатів із Расмуссеном заяву про Керченську кризу зробив і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він закликав Росію звільнити захоплених українських військових і судна. Також він заявив, що Верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні обговорювала цю ескалацію з кількома іноземними партнерами і працюватиме над цим питанням "з ціллю широкої міжнародної реакції". Якої саме реакції, він не уточнив.

А на самому початку пленарного засідання спікер Європарламенту Антоніо Таяні зробив окрему заяву щодо подій у Керченській протоці. За його словами, територіальна цілісність України має "фундаментальне значення". Таяні додав, що напередодні він зустрічався у Брюсселі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і пообіцяв йому, що Європарламент докладе усі свої зусилля для знаходження "позитивного результату".

Нагадаємо, 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України разом з українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. РФ закидає морякам незаконний перетин державного кордону. У Києві це заперечують і закликають негайно звільнити захоплених моряків. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. Верховна Рада 26 листопада схвалила запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб.