Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії

Вдова колишнього агента російських спецслужб Олександра Литвиненка Марина Литвиненко може подати позов до суду на Бориса Джонсона через рішення британського уряду не публікувати доповідь щодо Росії. Про це в суботу, 16 листопада, повідомило агентство Reuters.

Адвокатка Литвиненко Олена Цирліна заявила Reuters, що прем'єр-міністру Великобританії надіслано листа, відповідь очікується до вечора 19 листопада. Відзначається, що позов Марина Литвиненко подасть тільки в тому випадку, якщо збере кошти на роботу юристів через платформу краудфандингу.

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії

Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії була підготована міжпартійним комітетом британського парламенту з розвідки і безпеки (cross-party intelligence and security select committee, ISC), але британський уряд заблокував її оприлюднення через політичну кризу в країні.

12 грудня в Великобританії відбудуться дострокові парламентські вибори, опозиція наполягає, щоб доповідь було опубліковано до виборів і британські громадяни могли оцінити ризики російського втручання у вибори.