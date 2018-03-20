Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії

Марина Литвиненко може оскаржити рішення уряду Великобританії не публікувати доповідь про можливе втручання Росії в британську політику.
Вдова колишнього агента російських спецслужб Олександра Литвиненка Марина Литвиненко може подати позов до суду на Бориса Джонсона через рішення британського уряду не публікувати доповідь щодо Росії. Про це в суботу, 16 листопада, повідомило агентство Reuters.
Адвокатка Литвиненко Олена Цирліна заявила Reuters, що прем'єр-міністру Великобританії надіслано листа, відповідь очікується до вечора 19 листопада. Відзначається, що позов Марина Литвиненко подасть тільки в тому випадку, якщо збере кошти на роботу юристів через платформу краудфандингу.
Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії
Доповідь про незаконну діяльність росіян у Великобританії була підготована міжпартійним комітетом британського парламенту з розвідки і безпеки (cross-party intelligence and security select committee, ISC), але британський уряд заблокував її оприлюднення через політичну кризу в країні.
12 грудня в Великобританії відбудуться дострокові парламентські вибори, опозиція наполягає, щоб доповідь було опубліковано до виборів і британські громадяни могли оцінити ризики російського втручання у вибори.
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