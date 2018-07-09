Вдова лауреата Нобелівської премії миру змогла залишити Китай

Після багатьох років домашнього арешту вдова китайського правозахисника Лю Сяобо вилетіла з Китаю до Фінляндії. Звідти вона має прибути до Німеччини на лікування.
Вдова китайського правозахисника Лю Сяобо, котрий був лауреатом Нобелівської премії миру, змогла залишити КНР. У вівторок, 10 липня, поетеса Лю Ся вилетіла з Китаю літаком авіакомпанії Finnair, повідомила інформагенція AFP з посиланням на дані правозахисників. Згодом у МЗС КНР підтвердили факт вильоту вдови титулованого правозахисника з країни, передає агенція новин Reuters.
За даними речниці китайського зовнішньополітичного відомства, Лю Ся відлетіла до Німеччини з метою лікування в цій європейській країні. Водночас у міжнародній правозахисній організації Amnesty International зауважили, що літак Finnair з Лю Ся на борту прямує до столиці Фінляндії Хельсінкі. Звідти вона планує відлетіти до Німеччини. Розташована в Тайвані правозахисна організація поінформувала, що поетеса вирушить до Берліна.
Лю Ся перебувала під домашнім арештом з 2010 року, коли її чоловіку було просуджено Нобелівську премію миру. Раніше китайська влада відхиляла прохання звільнити вдову правозахисника. У квітні 2018 року посольство Німеччини в Китаї запропонувало Лю Ся допомогу з виїздом до Німеччини.
Гоу Хунго став третім активістом, якому цього тижня було винесено вирок судом міста Тяньцзінь. (05.08.2016)
Лауреат Нобелівської премії миру нинішнього року перебуває за ґратами. Попри протести з Пекіна, нагороду дали китайському правозахиснику й дисиденту Лю Сяобо. (08.10.2010)
Влада Китаю намагається змусити замовчати дисидентів за кордоном, які публікують критичні до керівництва КНР тексти, зазначають активісти. Їх шантажують, затримуючи членів їхніх родин. (28.03.2016)