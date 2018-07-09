 Вдова лауреата Нобелівської премії миру змогла залишити Китай | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вдова лауреата Нобелівської премії миру змогла залишити Китай

Після багатьох років домашнього арешту вдова китайського правозахисника Лю Сяобо вилетіла з Китаю до Фінляндії. Звідти вона має прибути до Німеччини на лікування.

Китай

Лю Ся планує зупинитися в Берліні

Вдова китайського правозахисника Лю Сяобо, котрий був лауреатом Нобелівської премії миру, змогла залишити КНР. У вівторок, 10 липня, поетеса Лю Ся вилетіла з Китаю літаком авіакомпанії Finnair, повідомила інформагенція AFP з посиланням на дані правозахисників. Згодом у МЗС КНР підтвердили факт вильоту вдови титулованого правозахисника з країни, передає агенція новин Reuters.

За даними речниці китайського зовнішньополітичного відомства, Лю Ся відлетіла до Німеччини з метою лікування в цій європейській країні. Водночас у міжнародній правозахисній організації Amnesty International зауважили, що літак Finnair з Лю Ся на борту прямує до столиці Фінляндії Хельсінкі. Звідти вона планує відлетіти до Німеччини. Розташована в Тайвані правозахисна організація поінформувала, що поетеса вирушить до Берліна.

Лю Ся перебувала під домашнім арештом з 2010 року, коли її чоловіку було просуджено Нобелівську премію миру. Раніше китайська влада відхиляла прохання звільнити вдову правозахисника. У квітні 2018 року посольство Німеччини в Китаї запропонувало Лю Ся допомогу з виїздом до Німеччини.

Дивитись відео 01:46
Now live
01:46 хв

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

DW.COM

Китай: хвиля судових процесів проти правозахисників

Гоу Хунго став третім активістом, якому цього тижня було винесено вирок судом міста Тяньцзінь. (05.08.2016)  

Нобелівську премію миру 2010 року отримав Лю Сяобо

Лауреат Нобелівської премії миру нинішнього року перебуває за ґратами. Попри протести з Пекіна, нагороду дали китайському правозахиснику й дисиденту Лю Сяобо. (08.10.2010)  

Китай: Арешти членів родин дисидентів через критичний до влади лист

Влада Китаю намагається змусити замовчати дисидентів за кордоном, які публікують критичні до керівництва КНР тексти, зазначають активісти. Їх шантажують, затримуючи членів їхніх родин. (28.03.2016)  

ЄС і США закликають Пекін відпустити вдову Лю Сяобо

Поетка Лю Ся, яка з 2010 року перебуває під домашнім арештом, повинна мати право залишити Китай, наполягають США та ЄС. Наразі її місцеперебування невідоме. (14.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

Також за темою

China | Bundeskanzlerin Merkel mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang

Меркель здійснює візит до Китаю 24.05.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель здійснює дводенний візит до Китаю. Її зустріли з військовими почестями. Серед тем переговорів - доля ядерної угоди з Іраном, ситуація на Корейському півострові, права людини та торгівля.

Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau

ЄС і США закликають Пекін відпустити вдову Лю Сяобо 14.07.2017

Поетка Лю Ся, яка з 2010 року перебуває під домашнім арештом, повинна мати право залишити Китай, наполягають США та ЄС. Наразі її місцеперебування невідоме.

China Bürgerrechtler Liu Xiaobo

Нобелівський лауреат-правозахисник Лю Сяобо помер у Китаї 13.07.2017

Лю Сяобо помер, не дочекавшись можливості провести останні дні в Німеччині чи США. У Китаї він опинився в опалі через заклики до демократизації країни.

Докладно

Маневри НАТО

"Чотири по 30"

Чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі? 

Parteienfinanzierung Symbolbild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Іран планує зняти 300 мільйонів євро готівкою в Німеччині

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  