Вбивство сина експрезидента ФРН: слідчі вважають нападника психічно хворим

Прокуратура Берліна підозрює, що нападник, який завдав смертельного поранення ножем лікареві Фріцу фон Вайцзекеру (Fritz von Weizsäcker), синові колишнього федерального президента Німеччини, є психічно хворим. У середу, 20 листопада, в прокуратурі Берліна повідомили, що 57-річного підозрюваного помістили в одну з клінік для проходження медичного психіатричного обстеження.

До цього кроку слідчих спонукали ознаки "гострого психічного захворювання" нападника, наголосили в прокуратурі, цитує агенція новин dpa. Посилаючись на попередні дані психіатричного обстеження, слідчі припустили, що головним мотивом убивства була, "найімовірніше, маніакальна загальна неприязнь" до родини вбитого лікаря. Раніше нападник ніколи не потрапляв у поле зору поліції через скоєння протиправних дій, наголошують у прокуратурі Берліна.

Запланований напад

Сам затриманий зловмисник визнав, що планував скоєння цього нападу. В інтернеті він знайшов оголошення про призначену на 20 листопада доповідь лікаря Фріца фон Вайцзекера.

Готуючись до нападу, зловмисник придбав ножа в федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Напередодні він потягом прибув до Берліна, повідомили в прокуратурі. Слідчі звинувачують нападника в убивстві та в замаху на вбивство.

Поліцейського, який затримав нападника, прооперували

Водночас стало відомо, що поліцейського, який затримав нападника, прооперували. У поліції кажуть, що життю постраждалого правоохоронця нічого не загрожує. Саме цей поліцейський, який опинився на заході випадково, й затримав зловмисника, хоч і сам зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Під час затримання нападника правоохоронцю допомогали близько 20 осіб.

Тим часом поліція провела обшук помешкання нападника, розташованого в федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За даними агенції dpa, зловмисник походить з міста Андернах.

Як повідомлялося, 20 листопада син колишнього президента Німеччини Фріц фон Вайцзекер читав доповідь у Берліні, коли на нього напав невідомий з ножем. Внаслідок отриманих травм Вайцзекер помер.