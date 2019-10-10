 Вбивство сина експрезидента ФРН: слідчі вважають нападника психічно хворим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Вбивство сина експрезидента ФРН: слідчі вважають нападника психічно хворим

57-річного нападника помістили в психіатричну лікарню для проведення обстеження, повідомили в прокуратурі Берліна. Цей чоловік завдав смертельного удару ножем синові колишнього федерального президента.

Вбитий лікар Фріц фон Вайцзекер

59-річний лікар Фріц фон Вайцзекер (на фото) став жертвою психічно хворого нападника

Прокуратура Берліна підозрює, що нападник, який завдав смертельного поранення ножем лікареві Фріцу фон Вайцзекеру (Fritz von Weizsäcker), синові колишнього федерального президента Німеччини, є психічно хворим. У середу, 20 листопада, в прокуратурі Берліна повідомили, що 57-річного підозрюваного помістили в одну з клінік для проходження медичного психіатричного обстеження.

До цього кроку слідчих спонукали ознаки "гострого психічного захворювання" нападника, наголосили в прокуратурі, цитує агенція новин dpa. Посилаючись на попередні дані психіатричного обстеження, слідчі припустили, що головним мотивом убивства була, "найімовірніше, маніакальна загальна неприязнь" до родини вбитого лікаря. Раніше нападник ніколи не потрапляв у поле зору поліції через скоєння протиправних дій, наголошують у прокуратурі Берліна.

Запланований напад

DW.COM

Син колишнього президента Німеччини Фріц фон Вайцзекер читав доповідь у Берліні, коли на нього напав невідомий з ножем. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув, нападник затриманий. (20.11.2019)

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31 січня у віці 94 років помер колишній президент Німеччини Ріхард фон Вайцзекер. Десять років поспіль, з 1984 по 1994 рік, він обіймав найвищу посаду в ФРН. (01.02.2015)

Сам затриманий зловмисник визнав, що планував скоєння цього нападу. В інтернеті він знайшов оголошення про призначену на 20 листопада доповідь лікаря Фріца фон Вайцзекера.

Готуючись до нападу, зловмисник придбав ножа в федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Напередодні він потягом прибув до Берліна, повідомили в прокуратурі. Слідчі звинувачують нападника в убивстві та в замаху на вбивство. 

Поліцейського, який затримав нападника, прооперували

Водночас стало відомо, що поліцейського, який затримав нападника, прооперували. У поліції кажуть, що життю постраждалого правоохоронця нічого не загрожує. Саме цей поліцейський, який опинився на заході випадково, й затримав зловмисника, хоч і сам зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Під час затримання нападника правоохоронцю допомогали близько 20 осіб.

Тим часом поліція провела обшук помешкання нападника, розташованого в федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За даними агенції dpa, зловмисник походить з міста Андернах.

Як повідомлялося, 20 листопада син колишнього президента Німеччини Фріц фон Вайцзекер читав доповідь у Берліні, коли на нього напав невідомий з ножем. Внаслідок отриманих травм Вайцзекер помер.

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