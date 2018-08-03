 Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду

Обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського, якого обвинувачують у вбивстві правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської, направили до суду для розгляду.

Суд

Прокуратура Київської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського. Останнього обвинувачують у вбивстві правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської. Повідомлення про це оприлюднив в середу, 15 серпня, сайт прес-служби обласної прокуратури.

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Юрію Россошанському, якого підозрюють у вбивстві юристки Ірини Ноздровської, суд обрав запобіжний захід - 60 днів арешту без можливості внесення застави. (09.01.2018)

За словами заступника глави Нацполіції, правоохоронці виявили на тілі Ірини Ноздровської ДНК підозрюваного у її вбивстві, якого затримали раніше. Крім того, знайдене імовірне знаряддя її вбивства. (10.01.2018)

Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський перебуватиме під вартою до 25 червня. (27.04.2018)

Нагадаємо, 1 січня 2018 року тіло юристки Ірини Ноздровської, котра проживала в селі Демидів Київської області, виявили в річці. За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

Вже 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного в убивстві. Ним виявився Юрій Россошанський. Син затриманого, Дмитро Россошанський, у травні 2017 року був засуджений на сім років за скоєння смертельного ДТП. Під час аварії, що сталася в вересні 2015 року, загинула сестра Ноздровської Світлана Сапатинська. Свого часу Ноздровська боролася за покарання винуватця ДТП.

Юрія Россошанського було узято під варту. За клопотанням прокуратури суд подовжив йому арешт, тож підозрюваний перебуватиме під вартою упродовж досудового розслідування.

У липні 2018 року дії Россошанського перекваліфікували з "умисного вбивства" на "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю".  Максимальне покарання, яке передбачає Кримінальний кодекс України за цей злочин, - довічне позбавлення волі.

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Справа Ноздровської: чи є довіра до слідства? (12.01.2018)

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Прощання з правозахисницею Іриною Ноздровською (09.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Ноздровської: чи є довіра до слідства? (12.01.2018)  

Прощання з правозахисницею Іриною Ноздровською (09.01.2018)  

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Прощання з правозахисницею Іриною Ноздровською (09.01.2018) 09.01.2018

На Київщині у селі Демидів поховали правозахисницю Ірину Ноздровську. 10 січня громадськість збереться біля Генеральної прокуратури України з вимогою почути звіт щодо розслідування її вбивства.

Symbolbild Polizei Blaulicht

У поліції дали добро на контроль громадськості за розслідуванням убивства Ноздровської 02.01.2018

Ініціативна група активістів зможе контролювати перебіг розслідування вбивства Ірини Ноздровської, пообіцяли в управлінні Нацполіції Київської області.

Докладно

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