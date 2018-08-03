Вбивство Ноздровської: обвинувальний акт переданий до суду

Прокуратура Київської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського. Останнього обвинувачують у вбивстві правозахисниці та юристки Ірини Ноздровської. Повідомлення про це оприлюднив в середу, 15 серпня, сайт прес-служби обласної прокуратури.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року тіло юристки Ірини Ноздровської, котра проживала в селі Демидів Київської області, виявили в річці. За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження.

Вже 8 січня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного в убивстві. Ним виявився Юрій Россошанський. Син затриманого, Дмитро Россошанський, у травні 2017 року був засуджений на сім років за скоєння смертельного ДТП. Під час аварії, що сталася в вересні 2015 року, загинула сестра Ноздровської Світлана Сапатинська. Свого часу Ноздровська боролася за покарання винуватця ДТП.

Юрія Россошанського було узято під варту. За клопотанням прокуратури суд подовжив йому арешт, тож підозрюваний перебуватиме під вартою упродовж досудового розслідування.

У липні 2018 року дії Россошанського перекваліфікували з "умисного вбивства" на "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю". Максимальне покарання, яке передбачає Кримінальний кодекс України за цей злочин, - довічне позбавлення волі.

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