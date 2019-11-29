 Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення

У суді в столиці Мальти Валлетті бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, повідомляють мальтійські ЗМІ. Фенек відкидає висунуті обвинувачення.

Йорген Фенек

Йорген Фенек (архівне фото)

Затриманому понад тиждень тому мальтійському бізнесмену Йоргену Фенеку під час судового засідання в суботу, 30 листопада, в столиці Мальти Валлетті висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, повідомляють мальтійські ЗМІ. Сам Фенек відкинув висунуті обвинувачення.

Напередодні на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

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На тлі політичної кризи, спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що готовий скласти з себе повноваження, повідомляють місцеві ЗМІ. (29.11.2019)

За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству. (21.09.2019)

Цей крок керівника офісу глави мальтійського уряду ЗМІ пов'язують з результатами розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. (26.11.2019)

Арештований на Мальті бізнесмен Йорген Фенек пропонував надати свідчення щодо ексурядовців з оточення чинного прем'єра. (29.11.2019)

Обвинувачений бізнесмен володіє консорціумом, котрий 2013 року отримав замовлення від мальтійського уряду на спорудження газової теплоелектростанції. У 2018 році з'ясувалося, що йому належить також і зареєстрована в офшорній зоні акціонерна компанія 17 Black, зазначає агенція новин dpa. За кілька місяців до своєї загибелі Дафна Каруана Галіція писала саме про 17 Black у своїх викривальних матеріалах.

Проблема для уряду

Новий виток розслідування вбивства журналістки спричинив політичну кризу на Мальті. Днями стало відомо про відставку глави адміністрації прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската Кіта Шембрі. Сам Шембрі згадувався серед свідків у справі вбивства Дафни Каруани Галіції. Шенбрі, як і колишній міністр у справах туризму Конрад Міцці, підозрюється в отриманні грошей від Йоргена Фенека.

Напередодні мальтійські ЗМІ повідомили також про готовність самого Муската подати у відставку  через ситуацію, що склалася у зв'язку з розслідуванням. 30 листопада джерела в Лейбористській партії повідомили інформагенції AFP, що Мускат складе повноваження 18 січня наступного року. Натомість інші джерела інформують, що Джозеф Мускат має виступити з заявою щодо відставки ввечері 30 листопада або 1 грудня.

Нагадаємо, Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єр-міністра.

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