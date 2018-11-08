Вбивство Гандзюк: Суд відпустив підозрюваного під домашній арешт

Суд за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід помічнику народного депутата Ігорю Павловському, який згадується в кримінальному провадженні про вбивство активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Судді змінили запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт з обов'язком носити електронний браслет. Про таке рішення суду повідомив у четвер, 2 травня, адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Одного з підозрюваних у вбивстві Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський. Таке рішення ухвалив суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не в СІЗО. У нього домашній арешт з обов'язком носити браслет, - написав Найєм. - Якщо з Павловським щось трапиться - це буде виключно за мовчазної згоди СБУ і Генпрокуратури", - додав адвокат.

Нагадаємо, наприкінці квітня Генеральна прокуратура України (ГПУ) змінила підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Так само підозру змінено ще п'ятьом обвинуваченим у цій справі - В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимирові Васяновичу, Микиті Грабчуку і Сергію Торбину.

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.