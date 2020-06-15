Вбивство афроамериканця в Атланті: поліцейському загрожує довічне або смертна кара

Звільненому поліцейському Гарретту Ролфу загрожує довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення або смертна кара за вбивство 27-річного афроамериканця Рейшара Брукса 12 червня у місті Атланта.

Всього йому висунули 11 звинувачень. Про це у середу, 17 червня, повідомив районний прокурор округу Фултон Пол Говард на пресконференції, передає агенція dpa.

Прокурори дійшли висновку, що Брукс "не становив смертельної загрози або спричиненя серйозної травми офіцеру чи офіцерам", і що він "тікав у той момент, коли у нього стріляли", сказав Говард і додав, що дії ексофіцера поліції були "надмірними".

Другому офіцеру Девіну Броснану, який був присутній в момент трагедії, пред'явили три звинувачення, серед яких застосування фізичного насильства під час затримання 27-річного афроамериканця. Поліцейський Броснан стояв на плечі затриманого Рейшара Брукса, коли той вже лежав на землі.

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Поліцейський стріляв Бруксу у спину

Скріншот з відео, записаного нагрудною камерою поліцейського до затримання Рейшара Брукса

12 червня Рейшар Брукс заснув за кермом автомобіля біля закусочної і перегородив дорогу до кафе. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліція прибула туди за викликом. Поліцейські перевірили Брукса на наявність алкоголю в організмі, а вже потім намагалися затримати його.

Як показують записи камер відеоспостереження, Брукс опирався затриманню й відібрав у одного з правоохоронців електрошокер, а потім намагався втекти, кажуть місцеві слідчі. Поліцейські намагалися переслідувати Брукса, і під час втечі той навів на одного з правоохоронців електрошокер. У відповідь поліцейський почав стріляти у Брукса. Пораненого афроамериканця доставили в одну з місцевих лікарень, де той згодом помер.

Поліцейського, підозрюваного у вбивстві Брукса, звільнили, а іншого офіцера, причетного до інциденту, відправили в адміністративну відпустку.

Згодом результати медекспертизи показали, що Брукс помер внаслідок двох пострілів, здійснених поліцейськими у спину. Чоловік помер від втрати крові та травм органів, спричинених двома вогнепальними пораненнями. Це вказує, що його вбили, дійшли висновку судмедексперти. Смерть Брукса викликала в Атланті нові заворушення.

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